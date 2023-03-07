На органах появляются рубцы: ученые описали симптомы новой болезни — пластикоза

Понаблюдав за тем, как микропластик влияет на состояние организма морских буревестников, исследователи больше узнали о том, почему частички пластика опасны для всего живого.Ученые уже не первый год бьют тревогу из-за пластика. Он не только засоряет планету, но и уже довольно давно накапливается внутри нас. За неделю в наш организм попадает 5 граммов микропластика. Его находят в телах людей по всей планете.В попытках больше узнать о том, что пластик делает с живыми организмами, биологи из лондонского музея естественной истории изучили, как накопленный микропластик влияет на морских птиц. Ученые назвали новую болезнь «пластикоз» по аналогии с другими фиброзами, сообщается в издании Journal of Hazardous Materials.Объектом интереса команды ученых стали толстоклювые буревестники. Этих птиц считают одними из главных жертв загрязнения моря пластиком. Исследователи осмотрели пищеварительный тракт буревестников и заметили, что патогенные частицы скапливаются в первую очередь в железистом отделе желудка.Из-за этого пластик закупоривал протоки желез и останавливал выделение ферментов, что в итоге ослабляло способность извлекать из еды питательные вещества и повышало уязвимость перед инфекциями. Иногда птицы умирали от голода просто потому, что в их теле было слишком много пластика. В других случаях буревестники были слишком худые и не могли дорасти до своих обычных размеров.Кроме того, исследователи обнаружили в тканях пищеварительного тракта птиц патологические изменения, которые обычно бывают при фиброзных болезнях. Такое же влияние на организм оказывает, например, асбест: из-за хронического воспаления ткани не могут нормально восстанавливаться, что в итоге провоцирует распространение рубца.Авторы работы уделили особое внимание только симптомам пластикоза, которые связаны с пищеварительной системой. Однако ученые не сомневаются: аналогичные изменения могут происходить и в других системах — например в легких. Кроме того, пластикоз может поражать другие виды животных, которые едят микропластик и получают его из воды.