Врач Мясников назвал лекарства, вызывающие постоянную усталость

Кардиолог Александр Мясников: лекарства, назначаемые гипертоникам, тоже могут провоцировать чрезмерную усталость.С окончанием зимы многие люди могут чувствовать повышенную усталость, которая не проходит несмотря на достаточный сон и отсутствие серьезных нагрузок. По словам известного российского медика, одной из причин такого состояния могут быть лекарства. Поэтому, ощущая необычно сильный или продолжительный упадок сил, будет не лишним удостовериться, имеет ли место лекарственное лечение.«Проверьте свои лекарства, особенно если усталость появилась недавно. Многие гипертоники принимают лекарства, которые могут вызвать слабость», - посоветовал доктор Мясников.Также Александр Мясников указал на другие препараты, которые могут быть провокаторами усталости:бета-блокаторыантидепрессантыпротивосудорожные препаратыстероидные гормоны.Помимо этого, ощущение постоянного утомления, вялости, низкого энергетического тонуса бывает обусловлено нехваткой витамина D – проблема его дефицита становится особенно актуальной именно зимой, когда отсутствует солнце. Другими его симптомами являются ломкие ногти и волосы, частые простуды, прибавка в весе, депрессивное состояние.