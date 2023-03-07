«Обладает свойствами растворителя»: что происходит с мозгом из-за алкоголя

Ощущение радости и эйфории после рюмки-другой спиртного очень обманчиво. Врач объяснила, как алкоголь влияет на мозг и психику.Многие уверены, что от бокала вина или стопки водки вреда не будет. Но если взять за привычку так расслабляться регулярно, то можно незаметно стать заложником алкоголя — сначала начать пить чаще, а потом — все больше, и как следствие — попасть в зависимость от спиртного.Врач объяснила, почему не стоит играть с огнем — и какие последствия не только для физического здоровья, но и для психики и мозга могут быть из-за употребления алкоголя.Все дело в дозе— Пагубное влияние алкоголя на психику обусловлено тем, что этанол — это депрессант, то есть психоактивное вещество, которое угнетает центральную нервную систему (ЦНС) человека, — рассказывает врач ФМБА Екатерина Данилина. — Небольшое количество алкоголя провоцирует ослабление мышц, дает седативный эффект и вызывает ощущение эйфории.Это происходит из-за того, что этанол изменяет активность рецепторов гормона дофамина, ответственного за получение удовольствия, объясняет эксперт.— Но после непродолжительного получения дофамина в организме образуется вещество тетрагидроизохинолин, которое, наоборот, блокирует выработку дофамина и серотонина, — говорит врач. — Как следствие, частое употребление алкогольных напитков напрямую связано с тем, что человек теряет возможность наслаждаться жизнью без дополнительных стимулов.Алкоголь и мозг— При чрезмерном употреблении алкогольных напитков наблюдается гибель тысячи нейронов, так как спирт обладает свойствами растворителя, — поясняет Екатерина Данилина. — Этанол и продукты его переработки проникают в нервные клетки, разрушают их, снижают чувствительность нейромедиаторов — веществ, посредством которых осуществляется передача нервного импульса, и подавляют активность рецепторов.После каждого употребления алкоголя организму необходимо время на восстановление, говорит врач.— Для полной стабилизации работы ЦНС после регулярного злоупотребления алкоголем необходимо от 14 до 21 дней, — объясняет эксперт. — Последствия выпитого проявляются замедлением биохимических процессов в нейронах и вот этими симптомами:заторможенность,рассеянность,расстройство адаптации и внимания,ослабление памяти,нарушение координации движений,снижение остроты зрения и слуха.— Если же человек будет постоянно злоупотреблять алкоголем, у него могут развиться психоз, невроз, депрессия, бессонница, паранойя (мания преследования), галлюцинации, алкогольная энцефалопатия, — предупреждает врач.Что происходит с организмом во время похмелья— Заторможенность человека во время похмелья связана с нарушением работы нейромедиаторов. Лишившись алкогольной стимуляции, рецепторы не могут быстро восстановиться и начать работать в привычном режиме, — объясняет Екатерина Данилина. — При этом изменение гормонального баланса в организме провоцирует угнетенность и апатию. Ухудшение самочувствия также наблюдается из-за обезвоживания организма.Дело в том, что алкоголь действует как мощный диуретик, провоцируя частое мочеиспускание и выводя жидкость из клеток, объясняет эксперт.— Симптомы обезвоживания — сонливость, вялость, слабость, пониженное артериальное давление. Кроме того, после употребления алкоголя в организме накапливается токсичный продукт распада этанола — ацетальдегид, вызывающий головные боли, чувство тревоги и страха, учащенное сердцебиение и одышку, — говорит врач.