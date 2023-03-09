Натуральные напитки против усталости и стресса: 4 рецепта

Недостаток сна, большое количество забот и повседневных обязанностей, стресс часто становятся причиной энергетических спадов, из-за которых мы чувствуем себя уставшими и буквально разбитыми и, конечно, у нас портится от этого настроение.

И в принципе это нормально, что наше тело периодически «дает сбои», особенно если мы постоянно или в течение длительного времени подвергаем его различным физическим нагрузкам, стрессу и другим видам деятельности, влияющим на наше физическое и психическое здоровье.

А поскольку мы знаем, что такие «неприятные ощущения» могут появиться в любой момент, неплохо было бы иметь под рукой натуральные средства для решения подобных проблем, те, что зарядят тело энергией и позволят нам дальше двигаться вперед.

И сегодня мы хотим поделиться с вами 4 рецептами домашних коктейлей, которые, благодаря своим питательным свойствам, помогут вам преодолеть стресс, депрессию и усталость! Берите на заметку и приятного аппетита!

1. Коктейль против усталости


Ощущение усталости может появиться из-за недосыпа, неполноценного отдыха в ночное время, физического переутомления или длительной работы без отдыха.

И хотя лучшим решением в данном случае будет дать наконец своему телу расслабиться, можно также выпить «энергетический» коктейль (только натуральный), чтобы помочь ему активизировать свои силы и преодолеть это нелегкое состояние.

В данном случае коктейль будет состоять из миндального молока, авокадо и лимона. Питательные вещества, входящие в состав ингредиентов, «зарядят» организм необходимой ему энергией и при этом не перегрузят тело калориями.

Ингредиенты:

2 стакана миндального молока (500 мл)

1 спелый авокадо

1 лимон

1 лесной орех (фундук)

2 ломтика (кружочка) лимона, для украшения

Способ приготовления:

Охладите миндальное молоко в холодильнике, а затем смешайте его с мякотью авокадо, орехом и лимонным соком.

Для этого лучше всего использовать блендер, так всего через несколько мгновений у вас получится однородный по консистенции напиток.

Затем перелейте коктейль в стакан и украсьте лимонным ломтиком.

2. Энергетический овощной коктейль

И если такое состояние не связано с развитием какого-либо заболевания, то, как правило, это результат слишком активного и беспокойного образа жизни (в котором явно не хватает полноценного отдыха).

Следующий энергетический напиток на 100% натуральный. Он сочетает в себе такие ингредиенты, как морковь, свекла и яблоко, которые позволяют активизировать функции нашего организма и зарядить нас энергией.

Ингредиенты:

3 моркови

1 свекла

1 яблоко

2 стебля сельдерея

1/2 большого огурца

1/2 стакана воды (100 мл)

Способ приготовления:

Прежде чем приступить к приготовлению коктейля, тщательно вымойте или даже продезинфицируйте фрукты и овощи.

Затем порежьте все ингредиенты на большие куски и положите их в блендер, добавив полстакана воды, чтобы облегчить смешивание.

При желании можете также добавить немного льда.

3. Томатный коктейль против усталости и стресса

Часто стресс и усталость приходят в нашу жизнь, как говорится, «рука об руку». Это сильно осложняет положение дел.

Справиться с таким состоянием достаточно трудно, но некоторые продукты питания, а точнее питательные вещества, которые в них содержатся, могут сыграть в нашу пользу и увеличить запас энергии, а еще способствовать выработке гормонов счастья.

Этот натуральный напиток состоит из салатных листьев, помидора и петрушки: идеальное сочетание для борьбы со всеми «неприятными симптомами».

Ингредиенты:

4 листа салата

2 помидора

1 пучок петрушки

2 стебля сельдерея

1/2 стакана воды (100 мл)

Способ приготовления:

Тщательно вымойте все ингредиенты и положите их в блендер. Смешайте до получения однородной консистенции без комочков.

Затем поставьте в холодильник на пару часов или же добавьте немного льда, чтобы напиток получился не просто «заряжающим», но и освежающим.

4. Коктейль из груши и овсянки для борьбы с тревожностью

Когда чувство тревоги не покидает нас в течение длительного времени, это может заметно сказаться на нашем состоянии и помешать наслаждаться приятными моментами в течение дня (или даже замечать их).

Это может вызвать более сильное чувство голода или же привести к сильному расстройству, препятствующему ясности мышления.

А чтобы достичь эмоционального равновесия и при этом справиться с желанием «потреблять лишние калории», стоит всего-навсего приготовить коктейль по следующему рецепту.

Ингредиенты:

2 столовые ложки молотых овсяных хлопьев (20 г)

1 спелая груша

1 стакан настоя из мяты (200 мл)

1 столовая ложка меда

Способ приготовления:

Тщательно вымойте грушу и положите ее в блендер вместе с овсянкой и другими ингредиентами.

Смешайте все до получения однородной консистенции и выпейте сразу же, не процеживая.

В заключение хотим сказать, что при помощи этих напитков вы без труда сможете закончить свой день и справиться со всеми обязанностями, не испытывая при этом мучительной усталости.

И несмотря на то, что это никакие не волшебные продукты, онидействительно являются источником дополнительной энергии и позволяют повысить как физическую так и умственную работоспособность.
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