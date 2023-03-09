Натуральные напитки против усталости и стресса: 4 рецепта
И в принципе это нормально, что наше тело периодически «дает сбои», особенно если мы постоянно или в течение длительного времени подвергаем его различным физическим нагрузкам, стрессу и другим видам деятельности, влияющим на наше физическое и психическое здоровье.
А поскольку мы знаем, что такие «неприятные ощущения» могут появиться в любой момент, неплохо было бы иметь под рукой натуральные средства для решения подобных проблем, те, что зарядят тело энергией и позволят нам дальше двигаться вперед.
И сегодня мы хотим поделиться с вами 4 рецептами домашних коктейлей, которые, благодаря своим питательным свойствам, помогут вам преодолеть стресс, депрессию и усталость! Берите на заметку и приятного аппетита!
1. Коктейль против усталости
Ощущение усталости может появиться из-за недосыпа, неполноценного отдыха в ночное время, физического переутомления или длительной работы без отдыха.
И хотя лучшим решением в данном случае будет дать наконец своему телу расслабиться, можно также выпить «энергетический» коктейль (только натуральный), чтобы помочь ему активизировать свои силы и преодолеть это нелегкое состояние.
В данном случае коктейль будет состоять из миндального молока, авокадо и лимона. Питательные вещества, входящие в состав ингредиентов, «зарядят» организм необходимой ему энергией и при этом не перегрузят тело калориями.
Ингредиенты:
2 стакана миндального молока (500 мл)
1 спелый авокадо
1 лимон
1 лесной орех (фундук)
2 ломтика (кружочка) лимона, для украшения
Способ приготовления:
Охладите миндальное молоко в холодильнике, а затем смешайте его с мякотью авокадо, орехом и лимонным соком.
Для этого лучше всего использовать блендер, так всего через несколько мгновений у вас получится однородный по консистенции напиток.
Затем перелейте коктейль в стакан и украсьте лимонным ломтиком.
2. Энергетический овощной коктейль
И если такое состояние не связано с развитием какого-либо заболевания, то, как правило, это результат слишком активного и беспокойного образа жизни (в котором явно не хватает полноценного отдыха).
Следующий энергетический напиток на 100% натуральный. Он сочетает в себе такие ингредиенты, как морковь, свекла и яблоко, которые позволяют активизировать функции нашего организма и зарядить нас энергией.
Ингредиенты:
3 моркови
1 свекла
1 яблоко
2 стебля сельдерея
1/2 большого огурца
1/2 стакана воды (100 мл)
Способ приготовления:
Прежде чем приступить к приготовлению коктейля, тщательно вымойте или даже продезинфицируйте фрукты и овощи.
Затем порежьте все ингредиенты на большие куски и положите их в блендер, добавив полстакана воды, чтобы облегчить смешивание.
При желании можете также добавить немного льда.
3. Томатный коктейль против усталости и стресса
Часто стресс и усталость приходят в нашу жизнь, как говорится, «рука об руку». Это сильно осложняет положение дел.
Справиться с таким состоянием достаточно трудно, но некоторые продукты питания, а точнее питательные вещества, которые в них содержатся, могут сыграть в нашу пользу и увеличить запас энергии, а еще способствовать выработке гормонов счастья.
Этот натуральный напиток состоит из салатных листьев, помидора и петрушки: идеальное сочетание для борьбы со всеми «неприятными симптомами».
Ингредиенты:
4 листа салата
2 помидора
1 пучок петрушки
2 стебля сельдерея
1/2 стакана воды (100 мл)
Способ приготовления:
Тщательно вымойте все ингредиенты и положите их в блендер. Смешайте до получения однородной консистенции без комочков.
Затем поставьте в холодильник на пару часов или же добавьте немного льда, чтобы напиток получился не просто «заряжающим», но и освежающим.
4. Коктейль из груши и овсянки для борьбы с тревожностью
Когда чувство тревоги не покидает нас в течение длительного времени, это может заметно сказаться на нашем состоянии и помешать наслаждаться приятными моментами в течение дня (или даже замечать их).
Это может вызвать более сильное чувство голода или же привести к сильному расстройству, препятствующему ясности мышления.
А чтобы достичь эмоционального равновесия и при этом справиться с желанием «потреблять лишние калории», стоит всего-навсего приготовить коктейль по следующему рецепту.
Ингредиенты:
2 столовые ложки молотых овсяных хлопьев (20 г)
1 спелая груша
1 стакан настоя из мяты (200 мл)
1 столовая ложка меда
Способ приготовления:
Тщательно вымойте грушу и положите ее в блендер вместе с овсянкой и другими ингредиентами.
Смешайте все до получения однородной консистенции и выпейте сразу же, не процеживая.
В заключение хотим сказать, что при помощи этих напитков вы без труда сможете закончить свой день и справиться со всеми обязанностями, не испытывая при этом мучительной усталости.
И несмотря на то, что это никакие не волшебные продукты, онидействительно являются источником дополнительной энергии и позволяют повысить как физическую так и умственную работоспособность.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий