Натуральные напитки против усталости и стресса: 4 рецепта

Недостаток сна, большое количество забот и повседневных обязанностей, стресс часто становятся причиной энергетических спадов, из-за которых мы чувствуем себя уставшими и буквально разбитыми и, конечно, у нас портится от этого настроение.И в принципе это нормально, что наше тело периодически «дает сбои», особенно если мы постоянно или в течение длительного времени подвергаем его различным физическим нагрузкам, стрессу и другим видам деятельности, влияющим на наше физическое и психическое здоровье.А поскольку мы знаем, что такие «неприятные ощущения» могут появиться в любой момент, неплохо было бы иметь под рукой натуральные средства для решения подобных проблем, те, что зарядят тело энергией и позволят нам дальше двигаться вперед.И сегодня мы хотим поделиться с вами 4 рецептами домашних коктейлей, которые, благодаря своим питательным свойствам, помогут вам преодолеть стресс, депрессию и усталость! Берите на заметку и приятного аппетита!1. Коктейль против усталостиОщущение усталости может появиться из-за недосыпа, неполноценного отдыха в ночное время, физического переутомления или длительной работы без отдыха.И хотя лучшим решением в данном случае будет дать наконец своему телу расслабиться, можно также выпить «энергетический» коктейль (только натуральный), чтобы помочь ему активизировать свои силы и преодолеть это нелегкое состояние.В данном случае коктейль будет состоять из миндального молока, авокадо и лимона. Питательные вещества, входящие в состав ингредиентов, «зарядят» организм необходимой ему энергией и при этом не перегрузят тело калориями.Ингредиенты:2 стакана миндального молока (500 мл)1 спелый авокадо1 лимон1 лесной орех (фундук)2 ломтика (кружочка) лимона, для украшенияСпособ приготовления:Охладите миндальное молоко в холодильнике, а затем смешайте его с мякотью авокадо, орехом и лимонным соком.Для этого лучше всего использовать блендер, так всего через несколько мгновений у вас получится однородный по консистенции напиток.Затем перелейте коктейль в стакан и украсьте лимонным ломтиком.2. Энергетический овощной коктейльИ если такое состояние не связано с развитием какого-либо заболевания, то, как правило, это результат слишком активного и беспокойного образа жизни (в котором явно не хватает полноценного отдыха).Следующий энергетический напиток на 100% натуральный. Он сочетает в себе такие ингредиенты, как морковь, свекла и яблоко, которые позволяют активизировать функции нашего организма и зарядить нас энергией.Ингредиенты:3 моркови1 свекла1 яблоко2 стебля сельдерея1/2 большого огурца1/2 стакана воды (100 мл)Способ приготовления:Прежде чем приступить к приготовлению коктейля, тщательно вымойте или даже продезинфицируйте фрукты и овощи.Затем порежьте все ингредиенты на большие куски и положите их в блендер, добавив полстакана воды, чтобы облегчить смешивание.При желании можете также добавить немного льда.3. Томатный коктейль против усталости и стрессаЧасто стресс и усталость приходят в нашу жизнь, как говорится, «рука об руку». Это сильно осложняет положение дел.Справиться с таким состоянием достаточно трудно, но некоторые продукты питания, а точнее питательные вещества, которые в них содержатся, могут сыграть в нашу пользу и увеличить запас энергии, а еще способствовать выработке гормонов счастья.Этот натуральный напиток состоит из салатных листьев, помидора и петрушки: идеальное сочетание для борьбы со всеми «неприятными симптомами».Ингредиенты:4 листа салата2 помидора1 пучок петрушки2 стебля сельдерея1/2 стакана воды (100 мл)Способ приготовления:Тщательно вымойте все ингредиенты и положите их в блендер. Смешайте до получения однородной консистенции без комочков.Затем поставьте в холодильник на пару часов или же добавьте немного льда, чтобы напиток получился не просто «заряжающим», но и освежающим.4. Коктейль из груши и овсянки для борьбы с тревожностьюКогда чувство тревоги не покидает нас в течение длительного времени, это может заметно сказаться на нашем состоянии и помешать наслаждаться приятными моментами в течение дня (или даже замечать их).Это может вызвать более сильное чувство голода или же привести к сильному расстройству, препятствующему ясности мышления.А чтобы достичь эмоционального равновесия и при этом справиться с желанием «потреблять лишние калории», стоит всего-навсего приготовить коктейль по следующему рецепту.Ингредиенты:2 столовые ложки молотых овсяных хлопьев (20 г)1 спелая груша1 стакан настоя из мяты (200 мл)1 столовая ложка медаСпособ приготовления:Тщательно вымойте грушу и положите ее в блендер вместе с овсянкой и другими ингредиентами.Смешайте все до получения однородной консистенции и выпейте сразу же, не процеживая.В заключение хотим сказать, что при помощи этих напитков вы без труда сможете закончить свой день и справиться со всеми обязанностями, не испытывая при этом мучительной усталости.И несмотря на то, что это никакие не волшебные продукты, онидействительно являются источником дополнительной энергии и позволяют повысить как физическую так и умственную работоспособность.