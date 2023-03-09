Как передаётся и проявляется шизофрения и что с ней делать

Подробно о самом загадочном психическом заболевании.Шизофрения — это хроническое заболевание головного мозга, при котором человек теряет связь с реальностью. Это происходит из?за того, что мозг неправильно обрабатывает информацию, так что становится сложно отличить, где правда, а где нет. Бредовые идеи и галлюцинации, изменившееся поведение мешают нормальной жизни, работе и отношениям. Но с помощью лекарств проблему часто удаётся контролировать.Слово «шизофрения» в переводе с греческого значит «расщепление, раскол мышления». Это не то же самое, что раздвоение личности (правильнее говорить — диссоциативное расстройство), как у героя фильма «Сплит», Билли Миллигана, или доктора Джекила. Личность не делится, а разрушается. И люди с шизофренией не более склонны к насилию или опасны, чем человечество в целом.Ещё один стереотип — что они настолько дезадаптированы, что почти всегда бродяжничают или не выходят из психиатрических больниц. Но это тоже не так: большинство живёт самостоятельно, со своими семьями либо в группах единомышленников.Во всём мире примерно 24 миллиона людей с шизофренией (0,32%; 1 из каждых 300 человек). Они часто сталкиваются со стигматизацией: им сложнее найти работу, жильё и получить медицинскую помощь. Поэтому они чаще умирают в молодом возрасте. В основном из?за сопутствующих проблем со здоровьем, таких как болезни сердца и осложнения диабета.Как возникает и передаётся шизофренияДо сих пор не ясно, почему возникает шизофрения. Сейчас учёные выделяют три основные причины:Поломка во время внутриутробного развития мозга.Дисбаланс химических веществ, которые управляют нервной системой.Потеря связей между отделами мозга.Зато точно известно, что шизофрения не заразна, поэтому от человека к человеку передаться не может.Кто может заболеть шизофрениейКто угодно. Но есть факторы, которые увеличивают риски:случаи болезни в семье, особенно у близких родственников (родителей, братьев и сестёр);так называемые экзогенные факторы: например, длительное пребывание в условиях сильного стресса, аутоиммунные болезни и инфекции, даже рождение зимой может чуть увеличить риск;проблемы до и во время рождения, такие как гестационный диабет у матери, преэклампсия, недоедание, дефицит витамина D, недостаточный вес плода и осложнения в родах;употребление наркотиков, например марихуаны, в подростковом возрасте.К счастью, даже совпадение всего этого не гарантирует, что болезнь проявится.Чем опасна шизофренияШизофрению очень трудно лечить из?за анозогнозии — отрицания собственной болезни. От 50% до 90% людей не осознают, что с ними что?то не так. Это может даже подпитывать бредовые идеи. Вот представьте: человеку в обострении кажется, что его хотят отравить, а близкий родственник настаивает на медикаментах. Но больной уверен, что он здоров, и начинает подозревать, что лекарства и есть яд.Если не контролировать симптомы и периоды обострения, они будут усугубляться, а оторванность от реальности — расти. Также в изменённом состоянии могут развиваться осложнения, такие как:тревожное и обсессивно?компульсивное расстройства;депрессия;злоупотребление психоактивными веществами;социальная изоляция;отказ от медицинской помощи;неспособность учиться и работать;финансовые проблемы и бездомность;неспособность противостоять насилию по отношению к себе;мысли о самоубийстве и попытки его совершить;редко — агрессивное поведение.Каковы симптомы шизофренииЧаще всего шизофрения развивается циклично:Начальный период, когда изменения только развиваются. Перед первым эпизодом это может растянуться даже на несколько лет, но обычно речь о нескольких неделях.Острая фаза — с самым ярким расцветом признаков.Остаточные явления, когда интенсивность всех симптомов угасает.Симптомов шизофрении очень много, поэтому их можно группировать по типам. Например, позитивные и негативные. Такие названия могут сбивать с толку, как будто они хорошие или плохие, но это не так. Если представить здоровую психику человека как ноль, то позитивные — это то, что добавляется, а негативные — то, что отнимается.Позитивные симптомыЭто то, чего не испытывают психически здоровые люди. При этом симптомы так выражены, что мешают нормальной жизни.Галлюцинации — это ощущения звуков, голосов, запахов, прикосновений, образов, которых на самом деле нет. При этом они очень яркие и человек не осознаёт, что это не на самом деле.Бредовые идеи — невероятно сильные ложные убеждения, которые невозможно опровергнуть с помощью любых доводов и доказательств.Дезорганизованные мысли и речь — это беспорядочное мышление, когда мысль перескакивает с одного на другое, а речь становится бессвязной.Дезорганизованное или ненормальное поведение — это странные непредсказуемые движения. Они могут быть детскими и дурашливыми, или агрессивными, или бесцельными и повторяющимися.Негативные симптомыПо мере развития заболевания от приступов позитивных психических эпизодов человек постепенно переходит к постоянным негативным. Происходит распад личности, который и дал название болезни. Признаки включают в себя:заторможенность;нарушение логичности мышления (алогия);сглаживание эмоций вплоть до эмоциональной тупости;пассивность (апатия);отсутствие воли (абулия);бедность речи (алалия);отсутствие удовольствия (ангедония);ступор, или кататония.Когда представляют себе карательную психиатрию, то обычно имеют в виду, что человека с помощью сильных препаратов постепенно превращают в овощ. Потому что он как будто цепенеет, ни на что не реагирует, никого не узнаёт. Но это не побочные эффекты лечения, это прогрессирование самой болезни.Когнитивные симптомыШизофрения также связана с нарушением обработки информации об окружающем мире. Поэтому у таких людей возникают проблемы с мышлением, памятью, обучением, решением проблем, распознаванием лиц или мимики.Как заподозрить шизофрениюЛюди с шизофренией редко осознают проблему, поэтому обычно бьют тревогу близкие. Заподозрить, что что?то не так, можно по внезапно изменившемуся:эмоциональному состоянию — человек может казаться напуганным или подозрительным;отношению к другим — он отдаляется от семьи и друзей, перестаёт проводить время в привычной компании, отказывается от общения;поведению — возникают трудности в учёбе и работе, человек может перестать следить за собой и даже мыться.Конечно, всё это ещё не говорит о шизофрении, это просто тревожные звоночки. Диагноз ставит только психиатр. И только в том случае, если несколько позитивных или негативных симптомов наблюдаются уже какое?то время, а другие причины, например употребление наркотиков или депрессия, исключены.Что делать, если у человека признаки шизофренииИногда в период обострения люди теряют связь с реальностью, не понимают, что делают. Они в своём мире, поэтому предсказать их поведение невозможно. При худшем сценарии просыпается агрессия, направленная на себя или на окружающих.Что делать? Вызывать скорую. А пока она едет, постараться установить доверительный контакт и успокоить человека.Не доказывайте больному, что он неправ, что голоса в голове ему только кажутся или что он бредитВо?первых, он не поверит. Во?вторых, запишет вас в категорию врагов. А нужно совсем другое.Лучше попробуйте понять, что именно кажется человеку, и подыгрывайте. Если больной верит, что мир захватили рептилоиды, и рвётся спасать планету, расскажите, что вы агент по борьбе с агрессорами и сейчас сделаете его своим коллегой.Если же человек не теряет связи с реальностью, а симптомы есть, постарайтесь уговорить его на обследование. Как именно это сделать, к сожалению, не скажет никто. Если больной не хочет идти к доктору, постарайтесь пригласить врача на дом, обращайтесь в частные клиники. Главное — добраться до лечения.Как лечат шизофрениюКонтролировать симптомы шизофрении помогают:Лекарства. Обычно нейролептики. Но врач может подключать и другие группы, например антидепрессанты. К сожалению, обычно такое лечение связано с побочными эффектами: например, увеличением веса, тревожностью, апатией. Уменьшить их помогает правильная схема препаратов и дозировка. Но убрать побочки полностью, скорее всего, не выйдет.Психотерапия, например когнитивно?поведенческая.Электросудорожная терапия. Обычно её боятся из?за «Пролетая над гнездом кукушки» и других произведений, но иногда это единственный вариант при большом риске суицида.Можно ли навсегда избавиться от шизофренииНет, шизофрения не излечивается. Но её развитие можно затормозить и снизить тяжесть приступов. Для этого нужно:научиться распознавать признаки рецидивов;постоянно принимать необходимые лекарства;заручиться поддержкой близких или специальных групп для людей с шизофренией (там дают советы и могут помочь, в том числе в трудоустройстве или поиске жилья).Примерно у трети заболевших любые симптомы исчезают после одного?двух приступов, но надо понимать, что в теории они могут вернуться в любой момент. Поэтому такой человек считается не выздоровевшим, а находящимся в ремиссии.