Невролог Мацокин: депрессия может быть ранним признаком деменции

По словам врача-невролога Игоря Мацокина, эмоциональное состояние людей после 65 лет отражает их подверженность деменции.Невролог Мацокин констатировал: в зрелом возрасте состояние депрессии может быть ранним признаком деменции – синдрома, характеризуемого деградаций когнитивных функций, включая память, мышление, поведение и способность выполнять рутинные действия по поддержанию своего уклада жизни. Деменции свойственно медленное развитие: от момента начала до появления симптомов, позволяющих уверенно говорить о ее наличии, могут пройти годы. Врач отметил, что определить проблему в ее ранней фазе можно по наличию депрессивного расстройства. Если установить деменцию в такой период и начать соответствующую терапию, появление ее тяжелых симптомов можно задержать на восемь-десять лет.В комментарии агентству «Прайм» невролог Мацокин отметил, что эмоциональное состояние людей старше 65 лет является показателем того, насколько высоким является их риск деменции.«Пожилые люди часто не могут объективно оценить свое состояние, а родственники списывают его на черты характеры и особенности возраста».Специалист добавил, что диагностирование деменции начинается с нейропсихологического тестирования. Затем, возможно, придется выполнить МРТ мозга и исследовать кровь на определенные показатели.«Для профилактики деменции важно следить за массой тела, отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя и следить за питанием особенно со средних лет», - резюмировал невролог.