Марва Оганян: Головная боль — НЕОЧЕВИДНАЯ причина возникновения

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Сколько людей в мире страдает головной болью! Длительной, упорной или, наоборот, периодической, но не менее мучительной.Сколько людей в мире страдает головной болью! Длительной, упорной или, наоборот, периодической, но не менее мучительной.Голова может болеть от простуды, после гриппа, от повышенного давления крови, от того, что человек перенервничал, устал. Болит целиком или только в лобной части, в затылочной.Иногда болит половина головы: левая или правая, и это называется мигренью, причем такая боль особенно мучительна.Как же люди пытались избавляться от головной боли?Самое распространенное средство – обезболивающие лекарства: аспирин, амидопирин, анальгин, пенталгин, цитрамон, еще любимая многими некогда «тройчатка».Потом появились старые, хорошо забытые средства – иглоукалывание, которому 5 тысяч лет! Точечный массаж – тоже не менее древний. Нo оказалось – результат мало отличается от лекарственного лечения.На поверку вышло – тоже симптоматическое лечение (лечение признаков), только без «химии». Сегодня полегчало – завтра боли возобновляются.Где же причина таких страданий?Остеохондроз? Нарушение в позвоночнике? Но не помогает даже мануальная терапия. Повышенное артериальное давление? А как его снизить, чтобы оно не поднималось?Вопросов много, ответов практически нет.Но эти ответы можно найти, только ИЗУЧАЯ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ, обмен веществ в человеческом организме и нарушения этого обмена.Так вот, еще 200 лет назад английский врач и биохимик Александр Хейг выяснил, что причина всякого рода головной боли одна: НАКОПЛЕНИЕ в мозговых оболочках химического вещества – одного из конечных продуктов белкового обмена в организме, называемого МОЧЕВОЙ КИСЛОТОЙ.Особенно много его накапливается при мигрени, простудах, гриппе, повышенном кровяном давлении. Но нужно помнить, что мочевая кислота может накопиться не только в мозговых оболочках, но и в суставах, тогда больной страдает одним из видов полиартрита – ревматическим, инфекционным, неспецифическим, артрозом и т.д., или же – в слизистой бронхов – тогда у больного бронхиальная астма, или – в слизистой желудка, тогда у больного – язва двенадцатиперстной кишки, или в коже – тогда экзема, псориаз и т. п.Если причина одна – загрязнение организма мочевой кислотой, то нужно найти способ от нее избавиться, очистить организм, и тогда избавимся от болезней, ею вызываемых.МОЧЕВАЯ КИСЛОТА имеет кристаллическое строение, практически нерастворима в кислой и нейтральной среде, растворяется. В тканях организма откладывается в виде мельчайших кристалликов, имеющих очень острые грани, травмирующие клетки, нервные окончания, нервные стволы – вот откуда еще и мучительные радикулиты!Следовательно, чтобы избавиться от мочевой кислоты, надо её, прежде всего, РАСТВОРИТЬ И УДАЛИТЬ из организма через почки, а для этого нужно ИЗМЕНИТЬ РЕАКЦИЮ НАШИХ ТКАНЕЙ С КИСЛОЙ НА ЩЕЛОЧНУЮ, этого можно достичь только изменением характера пищи – преобладанием в пище сырых растительных продуктов, т.е. свежих фруктов и овощей, меда и очищением полостей организма, в первую, очередь кишечника.Мой многолетний опыт лечения головной боли у самых разных пациентов: от детей до стариков, показывает, что очищение кишечника путем его промывания в сочетании с временным воздержанием от пищи, затем растительные продукты в питании в определенных сочетаниях, полностью излечивают от головной боли любой давности и в любом возрасте. Будь это боль, связанная с повышенным давлением крови, гриппом, гайморитом, переутомлением, бессонницей. Одновременно у больных нормализуется артериальное давление, они излечиваются от гайморита, синусита, аллергических реакций любого происхождения, полиартрита, бессонницы, экземы, бронхиальной астмы, пиелонефрита и т.д.Нужно помнить, что при воздержании от пищи надо пить настои лекарственных трав с медом и соком лимона в течение 7–14–21 дня (в зависимости от возраста и давности заболевания и т.д.), ежедневно промывать толстый кишечник (очистительные клизмы), затем переходить на сырую фруктово-овощную диету) в течение еще трёх или шести недель, и вы избавитесь от мучающих вас годами болей!Лето – прекрасная пора года, когда природа одаривает нас самыми лучшими своими дарами: фруктами и свежими овощами. Воспользуйтесь этим временем года, начинайте лечить свои старые и новые болячки по законам природы, а не вопреки им – лекарствами, иглами, сигаретами и т.п., и природа вознаградит вас здоровьем и радостью жизни.