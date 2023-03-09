Растительное мясо снижает уровень холестерина — кардиолог Варфоломеев

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Внесение соответствующих изменений в рацион может снизить риск сердечных заболеваний на 25 процентов в течение двух лет.Высокий уровень холестерина может иметь потенциально опасные для жизни последствия, если с ним не справиться. Это происходит, когда в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Это может в конечном итоге накапливаться в артериях.Если это произойдет, это может привести к неотложным состояниям, таким как инсульты и сердечные приступы. Поэтому важно держать уровень холестерина под контролем.Диета является ключевым фактором, когда речь идет о холестерине: одни продукты повышают его уровень, а другие снижают. Давно признано, что некоторые виды мяса могут быть вредны для холестерина, а жирные куски, такие как сосиски и бекон, следует есть в умеренных количествах."Исследование показало, что замена мяса растительными альтернативами может снизить как «плохой» холестерин, известный как липопротеин низкой плотности, так и риск сердечных приступов, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Новое исследование показало, что два вида заменителей мяса обладают свойствами снижать уровень холестерина. Были проанализированы исследования существующих контролируемых клинических испытаний, чтобы сравнить диеты с высоким содержанием альтернативного мяса с диетами всеядных, содержащими традиционное мясо.Основное внимание уделялось двум типам мясной альтернативы: на растительной основе и на основе микопротеинов.Альтернативы мясу на растительной основе были сделаны из переработанного белка сои, пшеницы, арахиса или гороха."Было рассмотрено 12 исследований с участием 459 человек, в которых изучалось влияние альтернативного потребления мяса на уровень холестерина, кровяное давление, уровень глюкозы в крови натощак и массу тела в контролируемых клинических условиях. испытания. Альтернативное потребление мяса снижает уровень общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности и триглицеридов".