Это не грибок: 8 проблем с ногтями на ногах, которые не скроет даже педикюр

Любые проблемы ногтей мы привыкли списывать на грибковые поражения или на дефицит витаминов. Иногда это действительно причина проблем, но далеко не всегда.Здоровые ногти на ногах бледно-розового цвета, гладкие. Форма ногтей индивидуальна для каждого, но в целом — они обычно овальные или имеют форму мягкого квадрата, со стороны свободного края с белой полоской отросшего ногтя. На ногах рост ногтей происходит медленнее, чем на руках, они обычно толще, плотнее, поскольку подвергаются достаточно серьезным воздействиям при ношении обуви, ходьбе.Проблем с ногтями на ногах достаточно много — кроме всем известного грибка бывают расслоения ногтей, травмы, врастание уголков, изменения цвета и структуры. Они далеко не всегда связаны с воздействием инфекции. Разобраться в проблеме «Доктору Питеру» помогает врач-дерматолог, косметолог клиники «АБИА» Оксана Ситникова.Боль, нагноение и «дикое мясо»Эти три признака типичны для частой и серьезной проблемы ногтей на ногах — онихокриптоза. Этим мудреным термином врачи называют врастание края ногтевой платины в область бокового края ногтевого валика. Чаще всего причиной служит неправильная стрижка ногтей, когда их обрезают по дуге, глубоко срезая края. Другой причиной могут быть травмы ногтей — если вы стукнулись пальцем, прижали его, носите тесную обувь с острым носом. Возможны и другие причины — отечность ног, нарушения кровообращения, наследственность и т. д.Основная проблема — при отрастании край ногтя впивается в мягкие ткани, повреждает их, провоцирует воспаление и нагноение, сильную боль. Без своевременного лечения могут возникать осложнения. Проблема усугубляется тем, что ноготь даже после стрижки продолжает расти в неправильном направлении, и нужна помощь специалиста, чтобы исправить ситуацию.Белые пятна и отслоение ногтяНередко проблемы принимают за проявление грибка, хотя далеко не всегда причина в нем. Онихолизис — это дистрофическое поражение ногтей, при котором сохраняется форма ногтя, но он отслаивается от своего ложа частично или полностью. Чаще всего страдает один палец на ноге, хотя возможна отслойка и на всех.Причины — это последствие травмирования пальцев, аллергические реакции, воздействие агрессивной химии, перенесенные серьезные заболевания, инфекции самих ногтей и кожи вокруг них. В некоторых случаях отслоение ногтей возможно как результат эндокринных расстройств или тяжелых стрессов.Птичьи «когти» вместо ногтейХотя подобная патология встречается нечасто, но выглядит она достаточно устрашающе. Онихогрифоз, или птичьи «когти», — дистрофическая патология ногтей, чаще на ногах. Вместо тонких, ровных и плоских ногтей они приобретают вид когтей птиц или других животных. При этом ногти плотные, деформированные, в процессе роста еще и скручиваются.Это доставляет неудобства при ношении обуви, предрасполагает к травмам и грибковым поражениям. Лечить подобную проблему сложно, чаще всего прибегают к частичному спиливанию или срезанию когтей.Темные пятна под ногтямиПосле травмы ногтя, если это был удар с повреждением сосудов и мягких тканей под ногтем, может образоваться гематома — скопление крови. Визуально она может выглядеть как коричневое, бурое или черное пятно разного размера — от точечного до захватывающего почти весь ноготь. Нередко в области, где образовалась гематома, ноготь затем отслаивается. При тяжелой травме может отойти весь ноготь, на его месте постепенно отрастает новый.Но важно отличать именно образование под ногтями от изменений цвета самого ногтя. Иногда именно сама пластина чернеет, что связано с иными патологиями. Это могут быть диабет, нарушения кровообращения в артериях ног, контакт с агрессивными химическими веществами, бактериальные инфекции.Псориаз ногтейПроявления этого системного заболевания, связанные с агрессией иммунной системы против собственных тканей, затрагивают не только кожу. Могут страдать ногти, чаще на руках, но возможно и поражение на ногах. Тогда возникают красные, розовые или желтые точки, похожие на капельки масла или сукровицу. Они не требуют вмешательства, необходимо только системное лечение самой болезни.Коричневые краяНогти, имеющие наполовину белую, а наполовину коричневую окраску, — это признак проблем с почками. Нередко подобные изменения возникают в запущенных стадиях хронической недостаточности органов. Это связано с изменениями обмена веществ, стимуляцией синтеза пигмента мелатонина, который копится не только в коже, но и в ногтевых пластинах.Полосатые ногтиЧередование на ногтях более насыщенных розовых и более бледных полосок, так называемых линий Мюрке, может свидетельствовать о нехватке в пище белковых компонентов. Подобное возможно при постоянном сидении на диетах, проблемах печени или длительном голодании.Койлонихия — ложкообразные ногтиПодобные проблемы особенно видны на больших пальцах. Они возникают при железодефицитных анемиях, системной красной волчанке или болезни Рейно, когда страдают мелкие сосуды в конечностях, они спазмируются, и к тканям поступает очень мало крови с питательными веществами и кислородом.