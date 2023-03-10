Запах старости: откуда берется и как избавиться

Замедление обменных процессов, неизбежное с возрастом, становится основной причиной появления специфического шлейфа, что в обиходе называют «запахом старости». От него можно избавиться или свести к минимуму.Как объясняют ученые и медики-практики, с возрастом в организме происходят сбои в процессе переработки омега-7-ненасыщенных кислот. Результатом становится выброс альдегида, он-то и дает ощущение затхлости, «нафталина».Иногда эти процессы начинаются рано, в среднем возрасте, что доставляет особенно много неприятностей. Здесь главный выход из положения состоит в пересмотре питания. Как говорили древние: человек есть то, что он ест. В большой мере, так остается и сейчас.Лучший результат дает отказ или сведение к минимуму потребления жирной и острой пищи. Лук, чеснок, пряности и сами по себе источают не самые приятные ароматы, а в сочетании с лекарствами могут образовывать и вовсе гнилостное, тяжеловесное амбре.Проблема еще глубже. В старости даже такие полезные продукты как овощи и фрукты могут пойти в минус. Поскольку они долго перерабатываются организмом, нередко засоряют кишечник, снова провоцируя неприятные выделения. Чем заменяем? Хорошо обработанной термически, измельченной пищей. Те же овощи тушить, отваривать, употреблять в форме пюре и пр.А для удаления запаха из квартиры стоит почаще проветривать помещения, не забывать о регулярной стирке постельного и нательного белья. И о других обычных приемах личной гигиены: душ, ванна, баня. Плюс физические нагрузки, дабы токсины, если уж они попали в организм, быстрее его покидали.