Как можно почистить сосуды на самом деле

Если печень и кишечник освобождают от загадочных «шлаков», то сосуды обычно чистят от бляшек, которые действительно существуют. Только представляют их часто неправильно. Кажется, что сосуды похожи на трубы, по котором плывёт кровь с ужасным холестерином. В узких местах он прилипает к стенкам и копится там.На деле всё немного иначе. Когда внутренняя оболочка сосуда, обычно артерии, повреждается, к этому месту устремляются клетки, чтобы заделать брешь. Начинается воспаление, кровоток усиливается, химических веществ и клеток становится больше. Вскоре к этой «вечеринке» присоединяется холестерин (чем его больше в крови, тем больше и притягивается), но откладывается он не снаружи, а внутри стенки. Так что счистить налёт не выйдет.Это состояние называется атеросклерозом.Можно ли как?то почистить сосудыКажется, должен существовать «Крот» для сосудов: залил его в организм, а он снял все отложения и кровь потекла быстрее. Но нет.Лучшее, что можно сделать, — избежать травмирования сосудов и роста бляшек. Для этого нужно держать в норме уровень:артериального давления, потому что из?за него меняется ток крови;сахара, потому что его избыток напрямую повреждает сосуды;холестерина, так как с его помощью будет строиться бляшка.Если не получается предотвратить появление бляшек с помощью образа жизни, то нужно замедлить их рост. Для этого терапевт или эндокринолог назначает лекарства:против повышенного давления;разжижающие кровь;уменьшающие количество сахара либо улучшающие его утилизацию;снижающие холестерин статины.Если это не помогает, бляшка продолжает расти и сужает просвет сосуда. Когда просвет уменьшается наполовину и больше, это грозит проблемами с сердцем, мозгом и другими органами, потому что они недополучают кислород. Поэтому сосуды чистит хирург:Вводит в суженный сосуд баллон, чтобы раскрыть артерию. Это ангиопластика.Помещает в сосуд специальную трубочку и раскрывает её на уровне бляшки, чтобы она удерживала просвет раскрытым. Это называется стентированием.Срезает бляшку с внутренним слоем артерии. Это эндартерэктомия.Если и это не помогло, то он прокладывает новый путь для крови. Так, при аортокоронарном шунтировании берётся сосуд, например, с голени и пришивается в обход повреждённых артерий сердца.Бляшки также могут отрываться и закупоривать сосуды в другом месте. Это называется тромбозом. В этом случае можно попробовать растворить тромб с помощью фибринолитической терапии. Важно, что отрываются не только куски больших бляшек. Даже у маленьких, но более мягких бляшек может порваться покрышка и закупорить сосуд. Так что если довести до атеросклероза, а потом взяться за здоровье, всё равно могут быть сосудистые осложнения, такие как инфаркты и инсульты. Поэтому не ждите и начните думать о сосудах прямо сейчас.Что делать вместо чистки сосудовЧтобы в сосудах не образовывались бляшки, нужно придерживаться здорового образа жизни.Отказаться от вредных привычекВредные привычки усугубляют и диабет, и гипертоническую болезнь, да и вообще плохо влияют на организм. Поэтому их и так лучше избегать. Но для сосудов хуже всего курение. Содержащиеся в сигаретах вещества напрямую повреждают стенки сосудов, а никотин при этом сужает их просвет. Так что это один из основных факторов развития атеросклероза и ишемической болезни.Изменить рационОтдавайте предпочтение сырым овощам, необработанным крупам, продуктам из цельной муки, постному мясу, растительным источникам белка, ненасыщенным жирам, таким как оливковое масло, орехи и семена. При этом ограничьте добавленный сахар, жирную пищу и соль.Такое питание не только само по себе помогает организму, но и позволяет не допускать развития ожирения — одного из факторов атеросклероза.Попробовать принимать добавкиНи одна добавка не уберёт уже имеющиеся отложения, но с помощью некоторых можно уменьшить содержание холестерина и защитить сосуды, в том числе сердца. Посоветуйтесь со своим врачом. Возможно, вам стоит добавить в рацион:омега?3 жирные кислоты, которые есть, например, в жирной красной рыбе;аллицин (есть в чесноке);фитостеролы (кунжут, овсяные отруби, семечки);флавоноиды (зелёный чай и какао);витамины C и E (фрукты и овощи);коэнзим Q?10;куркумин;ресвератрол (есть в винограде);ликопин (есть в помидорах);берберин.Больше двигатьсяРегулярные физические упражнения улучшают кровоток и снижают артериальное давление. Посвящайте в неделю не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной аэробной активности или комбинируйте их.Если в спортзал ходить не хочется, хотя бы выбирайте лестницу вместо лифта, паркуйтесь подальше от работы и вообще чаще гуляйте, периодически приседайте или отжимайтесь.Контролировать сопутствующие заболеванияНапример, при гипертонической болезни нужно учиться управлять стрессом, а при диабете следить за уровнем сахара крови. Если у вас есть такие болезни, важно наблюдаться у врача и своевременно корректировать лечение.