Профессор Кутушов назвал 3 привычки, которые отравляют наш организм токсинами

Порой даже самые безобидные действия могут сильно сказываться на состоянии здоровья, особенно если делать их постоянно. Проверьте себя — какие из этих разрушающих привычек есть у вас?Наша жизнь состоит из привычных ритуалов: что-то мы делаем каждый день, например пьем кофе после пробуждения, листаем ленту новостей, когда едем на работу, прогуливаемся перед сном. Другие действия проявляются в нашей жизни не так часто, однако все равно могут нанести существенный вред здоровью.От каких привычек точно стоит отказаться, рассказал профессор Михаил Кутушов.Относить одежду в химчисткуКогда ваши вещи чистят в химчистках, то применяют растворитель перхлорэтилен. Этот химикат классифицируется как вероятный канцероген, способный поражать печень, почки и центральную нервную систему.Альтернатива: используйте домашнюю стирку и чистку одежды более экологическими чистящими средствами — в магазинах сейчас можно найти много порошков и специальных средств, на которых есть пометка «эко» или bio.Есть консервыБисфенол А (BPA), который часто содержится в пищевых консервах, считается гормоном, способным вызвать:мужское бесплодие,заболевания сердца,диабет.Бисфенол используется в облицовке банок для уменьшения коррозии. Хотя многие производители осуществляют поэтапный отказ от этого химиката, лучше быть осторожным при покупке очередной банки консервированной продукции.Альтернатива: по возможности делайте выбор в пользу свежих или замороженных продуктов. Также производители консервов должны быть проверены временем. И никогда не ешьте консервы с истекшим сроком годности, внутреннее покрытие в жестяных банках рассчитано на определенный срок, дальше может начаться окисление металла.Использовать пластиковую бутылку много разНапитки, которые обычно разливают в такие бутылки, могут содержать токсичные химикаты. Большинство бутылок теперь свободны от BPA (Бисфенол А), что не может не радовать. Однако не все производители одинаково честны и заботятся о здоровье потребителей.Альтернатива: несмотря на безопасность современных пластиковых бутылок, лучше использовать стеклянную тару для многоразового использования.Токсины и женское здоровьеТоксины могут образовываться в нашем организме в ходе метаболизма, а также поступать в него извне — с загрязненным воздухом, водой, пищевыми продуктами, лекарствами. В идеале обезвреживать их должны печень, иммунная система, почки, легкие, кожа.Но процесс детоксикации может быть нарушен из-за самых разных факторов, включая возраст, хронические болезни, генетические особенности и так далее.Как именно токсины способны разрушить женское здоровье и как их можно обезвредить? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.