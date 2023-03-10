Профессор Кутушов назвал 3 привычки, которые отравляют наш организм токсинами
Наша жизнь состоит из привычных ритуалов: что-то мы делаем каждый день, например пьем кофе после пробуждения, листаем ленту новостей, когда едем на работу, прогуливаемся перед сном. Другие действия проявляются в нашей жизни не так часто, однако все равно могут нанести существенный вред здоровью.
От каких привычек точно стоит отказаться, рассказал профессор Михаил Кутушов.
Относить одежду в химчистку
Когда ваши вещи чистят в химчистках, то применяют растворитель перхлорэтилен. Этот химикат классифицируется как вероятный канцероген, способный поражать печень, почки и центральную нервную систему.
Альтернатива: используйте домашнюю стирку и чистку одежды более экологическими чистящими средствами — в магазинах сейчас можно найти много порошков и специальных средств, на которых есть пометка «эко» или bio.
Есть консервы
Бисфенол А (BPA), который часто содержится в пищевых консервах, считается гормоном, способным вызвать:
мужское бесплодие,
заболевания сердца,
диабет.
Бисфенол используется в облицовке банок для уменьшения коррозии. Хотя многие производители осуществляют поэтапный отказ от этого химиката, лучше быть осторожным при покупке очередной банки консервированной продукции.
Альтернатива: по возможности делайте выбор в пользу свежих или замороженных продуктов. Также производители консервов должны быть проверены временем. И никогда не ешьте консервы с истекшим сроком годности, внутреннее покрытие в жестяных банках рассчитано на определенный срок, дальше может начаться окисление металла.
Использовать пластиковую бутылку много раз
Напитки, которые обычно разливают в такие бутылки, могут содержать токсичные химикаты. Большинство бутылок теперь свободны от BPA (Бисфенол А), что не может не радовать. Однако не все производители одинаково честны и заботятся о здоровье потребителей.
Альтернатива: несмотря на безопасность современных пластиковых бутылок, лучше использовать стеклянную тару для многоразового использования.
Токсины и женское здоровье
Токсины могут образовываться в нашем организме в ходе метаболизма, а также поступать в него извне — с загрязненным воздухом, водой, пищевыми продуктами, лекарствами. В идеале обезвреживать их должны печень, иммунная система, почки, легкие, кожа.
Но процесс детоксикации может быть нарушен из-за самых разных факторов, включая возраст, хронические болезни, генетические особенности и так далее.
Как именно токсины способны разрушить женское здоровье и как их можно обезвредить? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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