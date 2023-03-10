Психосоматика головных болей: Что болит на самом деле

Те, кто знакомы с головной болью, знают, насколько мучительным может быть это состояние. Как разобраться в происхождении головной боли? Почему она возникает? И что из себя представляет телесно-ориентированный подход при головной боли? Вот ответы на все вопросы.Когда у нас болит голова, вряд ли мы торопимся записаться на прием к психотерапевту. Но головные боли нередко сопутствуют определенным внутренним неразрешимым конфликтам, «развязывание» которых приносит избавление от головных болей. Какие это проблемы? 70% людей испытывают периодические головные боли и около 10 % – хронические. Из них до 90% случаев не вызваны органическими недугами. При головных болях качество жизни человека аналогично к качеству жизни страдающих ишемией диабетом.Природа головной болиПочему она болит?Головная боль имеет различный характер: она бывает пульсирующей, тупой, сдавливающей. Психосоматика данного состояния отмечает симптомы: острая/тупая, сдавливающая/пульсирующая боль.Страдая головными болями, пациенты проходят самые разные обследования, но проблема не решается. Происхождение головной боли кроется в рецепторах спазмированных кровеносных сосудов, рецепторов мозговых оболочек. Непосредственно мозг боли не ощущает.Болевые рецепторы имеются у сосудов, транспортирующих кровь, и они посылают мозгу сигналы, которые идентифицируются как боль.Итак, головная боль появляется в результате спазма. Спазм – это отсылка на интенсивные эмоции, зажатые в черепной коробке. Данное состояние может выступать реакцией на конфликт. Головная боль - типичный психосоматический симптом реакции на обиду, плохое отношение. Это признак депрессии, когда человеком овладевает чувство безысходности.Кто подвержен головным болямКак правило, головными болями страдают честолюбивые, амбициозные, целеустремленные, но не всегда добивающиеся своего персоны. Интеллект тех, кто подвержен головным болям, достаточно высок. Это совсем не глупые личности, стремящиеся переменить собственную жизнь к лучшему. Стремление к успеху не оставляет времени на отдых, и организм реагирует своеобразной защитой в форме головной боли.Головные боли могут возникать с ростом социального уровня. Честолюбие и желание доминировать у персон со склонностью к головным болям провоцирует внутренний конфликт. Человек превращается в перфекциониста, и это создает конфликт с окружающей реальностью, в которой успех труднодостижим. Расслабиться нет возможности, и это отражается на здоровье.Мигренозная головная боль (иначе - мигрень) прогрессирует у лиц, игнорирующих сексуальные отношения, считающие их простой тратой времени. Аскетичность по отношению к себе и другим становится линией поведения подобных личностей. Персона, страдающая мигренозными приступами, может быть враждебна и завистлива к тем, кто живет полной жизнью. Такой человек пытается достичь чего-то в интеллектуальной сфере и приносит в жертву многое, в том числе секс.Лица, страдающие головными болями напряжения – это высокообразованные, интеллектуально развитые личности. Они стремятся все брать на себя: и выполнение, и ответственность. Подобные персоны страдают тревожностью и повышенной агрессивностью.Имеются еще так называемые кластерно-пучковые головные боли (очень сильные и мучительные). Связаны они с паническими атаками и страхом.Что делать?Безусловно, медикаментозные препараты помогают на некоторое время избавиться от этих болей. Но причина, вытесненная в бессознательную сферу, остается, и в аналогичной ситуации боль настигнет снова. На помощь может прийти психотерапевт, который обнаружит и проговорит конфликт и отыщет вероятные средства решения проблемы.Избавиться от головной боли психосоматической природы поможет эмоционально-образная терапия, когда врач-терапевт дает возможность изучить и описать ощущения, не касаясь их причины, и боль со временем проходит. Аналитический метод тоже может продемонстрировать позитивный результат при данном виде боли, когда изучаются вероятные причины, опираясь на информацию, высказанной пациентом.Телесно-ориентированный подход при головной боли по причине перенапряженияТелесно-ориентированная психотерапия, опираясь на биологические предпосылки, делит позвоночник на ряд сегментов, отвечающих за иннервацию и рецепцию наших ощущений в конкретных частях тела. Говоря о биологическом подходе, следует упомянуть, что мы в онтогенезе, хордовые, и в процессе эволюции от рыб и животных не далеко продвинулись. Однако, человек имеет сознание, которое, неверно функционируя, доставляет головную боль психосоматического характера.Многие подтвердят, что при ОРЗ, когда болит горло, может одолеть и головная боль. В головном мозге имеется своеобразный «водопровод», омывающий кору и связанный с желудочками мозга, который проходит в позвоночный столб.Опухшая глотка при ОРЗ осуществляет давление на узкий участок этого самого «водопровода» (расположенное над верхним шейным позвонком, со стороны спины, ниже основания черепа). В результате рождаются определенные сложности движением жидкости или транспортировкой продуктов метаболизма. Рецепторы сосудов и оболочек сигнализируют об этом с помощью болевых ощущений.Когда имеет место мигрень, то боль как бы пульсирует «за глазом»/«опоясывает голову», также бывает чувство сдавливания. Состояние снимается, если, например, специалист с практическим опытом в телесно-ориентированном подходе), слегка охватит руками зоны глаз и висков или так называемый верхний сегмент. Такое внешнее прикосновение, тепло рук, в комбинации с препаратом через какое-то время принесет облегчение. Ну, и хорошо было бы, чтобы больной уснул.