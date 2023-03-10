Названы причины появления горба на шее и способы его лечения
"Вдовий горб чаще всего образуется у женщин предменопаузального и менопаузального возраста (обычно с лишним весом) и имеет гормональную природу. У мужчин подобный горб называется бычьим или бизоньим горбом. Причины: малоподвижный образ жизни", – объяснил врач.
Он добавил, что появление локального отложения жировой ткани в области нижних шейных и верхних грудных отделов грозит пациентам с болезнью Иценко-Кушинга и тем, кто часто сидит с согнутой спиной и опущенной головой.
Щербинин отметил, что вид лечения выбирается только после диагностики. Для лечения небольшого горба врачи назначают лечебную физическую культуру, массаж шейно-воротниковой области, мануальную терапию, ультразвуковую и ударно-волновую терапию, а также аппаратное лечение или лечение при помощи жиросжигающих препаратов.
Есть и хирургические методы. Щербинин выделил среди них иссечение избытка кожно-жировой складки в шейно-воротниковой зоне и удаление вдовьего горбика при помощи липосакции.
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