Эти 5 изменений в поведении могут быть началом болезни Альцгеймера. Не пропустите их

Если даже самые простые и заурядные задачи стали вызывать у вас трудности, если вы стали ловить себя на странных поступках — возможно, вам пора обратиться за помощью.Старческое слабоумие — страшное явление, от которого никто не застрахован. Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции. Диагностировать ее на ранней стадии не так просто, и вылечить полностью ее современная медицина пока неспособна. Однако обнаружить недуг вовремя важно: своевременная терапия поможет замедлить прогрессирование болезни.Поэтому стоит знать об изменениях в поведении, которые могут указывать на тревожный диагноз. Вот 5 моментов, на которые стоит обратить особое внимание.Потеря контроля финансовВы постоянно забываете, куда потратили часть зарплаты? Часто не оплачиваете вовремя важные счета или принимаете сомнительные финансовые решения? Есть риск, что это один из ранних сигналов слабоумия. Причем порой с этим сталкиваются даже люди, которые всю жизнь были внимательными и скрупулезными. Именно по этой причине пожилые люди так часто становятся жертвами мошенников.ДезориентацияЭто наиболее часто встречающийся признак болезни Альцгеймера. Из-за этого недуга у людей возникают проблемы с восприятием времени. Пять минут для такого человека могут длиться как несколько часов. Он может путать, когда произошли определенные события и как давно он встречался с родными.Забывание словЕсли вы стали регулярно ловить себя на том, что забыли, что хотели сказать, — стоит сходить к врачу. Неврологи отмечают, что с возрастом это состояние ухудшается.Проблемы с пониманием чужой речиЕсть даже такой термин — «проблема коктейльной вечеринки»: это когда человеку трудно понять речь других в шумной обстановке. Это тоже может быть симптомом болезни Альцгеймера.Пробелы в памятиВременами любой человек может что-то забыть. Но у людей с болезнью Альцгеймера провалы в памяти случаются часто, причем вспомнить нужную информацию ему не помогают даже многочисленные подсказки. Так что, если узнали в этом себя, есть серьезный повод для беспокойства.