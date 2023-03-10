Диетолог Соломатина объяснила пользу отвара шиповника для пожилых

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Напиток на основе отвара шиповника, по мнению врача, является одним из лучших видов питья для пожилых людей.В интервью врача-диетолога Елены Соломатиной прозвучала рекомендация для пожилых людей – им при отсутствии индивидуальных противопоказаний следует употреблять весной отвар из шиповника. Медик отметила, что такой напиток обеспечивает организм большим количеством витамина C, в котором нуждается иммунная система.Соломатина объяснила, что иммунная система пожилых людей может быть очень уязвимой весной, когда значительно повышается активность вирусов, бактерий. Получение витамина С, который содержится в шиповнике, поможет им лучше перенести этот непростой период, быть более защищенными от инфекций. Вдобавок он полезен для пожилых и как средство укрепления кровеносных сосудов.«Кроме того, в шиповнике много витамина A. Он помогает слизистым обновляться и также укрепляет иммунитет», - добавила эксперт.Беседуя с «Москвой 24», диетолог Соломатина уточнила, что шиповниковый отвар обладает мочегонным эффектом, благодаря чему влияет на организм как диуретик, причем действует мягче в сравнении с лекарственными препаратами.По мнению Соломатиной, в пожилом возрасте привычка ежедневно выпивать стакан отвара из шиповника будет очень полезна для укрепления здоровья.