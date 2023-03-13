Почему вам точно не надо пить серебряную воду

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Так называемая "коллоидная вода" представляет собой дистиллированную воду, которая содержит взвешенные частицы металлического серебра размером от 1 нм до нескольких мкм. Научное название таких растворов — коллоидное серебро. У этой жидкости давняя и даже легендарная история.Знаменитый Гиппократ использовал листы и повязки, пропитанные водой, настоявшейся в серебряных чашах, для лечения ран. Не менее известный древнегреческий историк Геродот упоминал, что в войсках персидского царя Кира II Великого для перевозки воды использовались серебряные сосуды: это позволяло сохранять жидкость пригодной для питья в условиях длительных походов.Также было подмечено, что простые воины, которые пили из оловянной посуды, чаще заболевали желудочно?кишечными инфекциями, чем знать, пившая из серебряных кубковАнтимикробную активность коллоидного серебра использовали и в ХХ веке. На его основе изготовляли капли для лечения глазных инфекций, его принимали внутрь при самых разных болезнях — от простуды до гонореи.Популярность серебряной воды снизилась лишь с появлением антибиотиков. Но и по сей день коллоидное серебро используется в альтернативной медицине. Производители называют его панацеей, которая борется с бактериями и вирусами, укрепляет иммунную систему, лечит болезни глаз, герпес и опоясывающий лишай, простатит и даже рак и ВИЧ.Однако учёные уже присмотрелись к воде поближе. И несколько ужаснулись.Правда ли, что серебряная вода полезнаНачнём с наиболее травоядного утверждения: не существует ни одного научного исследования, которое убедительно доказывало бы пользу употребления серебряной воды.Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) сообщило об этом ещё в 1999 году. А спустя 10 лет обновило тот же пресс?релиз, добавив информацию о том, что коллоидное серебро может даже вредить здоровью.С точки зрения доказательной медицины употреблять металл внутрь (пить серебряную воду) — плохая идеяВо?первых, серебро не участвует в человеческом обмене веществ. Простыми словами: наше тело не умеет его использовать. Поэтому ни о каком укреплении иммунной системы или лечении болезней речи в принципе не идёт.Во?вторых, металл накапливается в органах и тканях. Если пить серебряную воду, со временем она может окрасить кожу и слизистые в отчётливый сине?серый цвет. Это состояние называется аргироз (аргирия). Такое состояние само по себе медики на сегодняшний день не считают опасным, но обращают внимание на его необратимость: цвет остаётся навсегда.Ещё один неприятный побочный эффект употребления коллоидного серебра — его способность взаимодействовать с некоторыми лекарствами. В частности, снижается эффект от приёма антибиотиков и тироксина — препарата, который назначают при пониженной функции щитовидной железы.То есть, если вы лечитесь антибиотиком, например, от ангины и параллельно пьёте серебряную воду «для здоровья», ваша болезнь будет проходить тяжелее и дольше, чем обычно.Откуда взялось мнение, что вода с серебром полезнаГиппократ в какой?то степени всё же был прав: коллоидное серебро действительно имеет антимикробные функции — может уничтожать некоторые бактерии. Поэтому, например, знать, пившая тухлую воду из серебряных кубков, страдала от диареи реже, чем простые солдаты, а серебряный лист, наложенный на рану, исцелял её.Но серебро — очень противоречивый материалЕсли вы надеетесь почувствовать себя знатью, бросая в воду серебряную ложку или обеззараживая её серебром другими способами, у нас плохие новости. Исследование 2017 года выяснило, что употребление такой жидкости может повредить ДНК и ударить по здоровью будущих поколений — ваших наследников. Эти выводы основаны на экспериментах с животными и нуждаются в перепроверке на людях. Но предварительные данные выглядят неоптимистично.А вот лечить серебром раны — мысль, возможно, неплохая. Одно исследование выявило, что серебряная вода, включённая в состав перевязочных материалов, подавляет рост бактерий и способствует заживлению кожных ран. Американский Национальный центр комплементарного и интегративного здоровья тоже поддерживает идею применять коллоидное серебро при перевязках.Так что в качестве местного средства при лечении ожогов или иных повреждений кожи это средства, скорее всего, полезно. А вот употреблять его внутрь в виде серебряной воды, надеясь на укрепление здоровья, — как минимум бессмысленно. Как максимум — опасно.