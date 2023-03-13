Продукты, которые дают организму много витамина B12

Витамин B12 является важным питательным веществом, которое необходимо получать с пищей, поскольку организм не может его вырабатывать.Витамин В12 необходим для процесса кроветворения и формирования ДНК, нормального функционирования нервной системы. При его нехватке возникает проблема быстрой утомляемости и неврологических нарушений: ухудшается память, мышление, возникают депрессивные состояния и нервозность, развиваются нарушения сна. Так же как дефицит железа дефицит В12 способствует развитию анемии.Медики напомнили, что витамин B12 естественным образом содержится в продуктах животного происхождения, об этом сообщил портал Food News. Специалисты навали продукты, которые дают организму много важного для него вещества.Морепродукты. Рыба и морепродукты являются отличным источником витамина B12. Одна их порция (30 г филе лосося, форели, тунца, 1 стакан сардин или 20 небольших мидий) обеспечивает более 100% суточной потребности организма в нем.Говядина. 100 граммов продукта дают организму около 100% суточной нормы витамина B12. В нежирных кусках мяса концентрация витамина выше.Субпродукты. Мясные субпродукты, такие как печень и почки, чрезвычайно богаты источником витамина B12. Бараньи, телячьи и говяжьи почки могут давать более 100% суточной потребности в этом веществе.Молочные продукты. Чашка цельного молока обеспечивает 46% дневной нормы B12, а ломтик швейцарского сыра содержит 28%. Исследования показывают более высокую скорость усвоения B12 из молочных продуктов, чем из мяса, рыбы и яиц.Яйца. В двух крупных яйцах содержится около 46% суточной нормы витамина В12. Врачами рекомендуется есть яйца с желтком – яичные желтки имеют более высокую концентрацию B12. Кроме того, из желтка он легче усваивается.