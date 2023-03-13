Установить имплант или сохранить зуб: что выбрать и как поступить правильней?
После оценки состояния зуба, доктор может предложить либо восстанавливать зуб, либо удалить остатки зуба и установить имплант.
Любой опытный стоматолог скажет, что если есть выбор, всегда необходимо выбирать опцию сохранения корня зуба. Дело в том, что корень зуба соединяют и подпитывают особые соединительные ткани – периодонт. Именно благодаря им зуб удерживается в кости. Пока у вас в наличии ваш зуб, костные ткани сохраняются.
Когда же вы устанавливаете зубной имплант, костная ткань постепенно уменьшается. Это связано с тем, что имплант вкручивается механически и питание тканей больше не происходит. По этой кстати причине (имплант – чужеродное тело в организме) есть определенное количество людей, у которых имплант отторгается организмом и не приживается.
Но даже если он прижился, это не предотвращает уменьшение костной ткани со временем, что ведет к тому, что через 10-15 лет пациент, как правило, должен проходить процедуру наращивания костной ткани и ставить новый имплант.
В случае, когда вы выбираете все же спасти зуб, то вы выигрываете время. Считайте сами: восстановленный зуб может прослужить вам еще до пятнадцати лет, затем только вы поставите имплант (или нет). Таким образом вы сохраните 20-30 лет до процедуры наращивания костной ткани. Согласитесь, это не плохо и это стоит того!
Важно! Придя к стоматологу, он может посоветовать даже не пытаться сохранить зуб. Такой вариант тоже вполне вероятен и не обязательно связан с желанием заработать со стороны доктора.
во-первых, каждый доктор ориентируется на собственный опыт
во-вторых, не каждый стоматолог владеет сложными техниками восстановления зуба
в-третьих, есть действительно ряд случаев, когда сохранить зуб не представляется возможным.
Поэтому для надежности посетите несколько врачей, если вам советуют не сохранять зуб и только затем принимайте решение.
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Добавил validol в категорию Стоматология
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