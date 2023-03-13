Эксперт по диетическому питанию Артем Верис: пропуск завтрака приведет к набору веса

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Пропущенный утром прием пищи может способствовать нарушению обмена веществ и привести к набору веса. Об этом рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис.«Завтрак помогает стабилизировать уровень кортизола — гормона стресса, который стимулирует аппетит. Сбалансированный завтрак способствует естественному снижению кортизола, что помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня», — сообщил диетолог Артем Верис. При этом эксперт подчеркнул, что не стоит есть натощак пищу, в которой содержится сахар.Также специалист упомянул, что завтрак необходим организму, чтобы получить энергию для исправной работы в течение дня, а его отсутствие приведет к набору веса. «На правильный завтрак должно приходиться примерно 25-35% от суточной калорийности, а сам прием пищи должен быть сбалансированным: содержать сложные углеводы и клетчатку, белки, жиры», — сообщил эксперт.