Врач развенчивает теорию, что завтрак - самый важный прием пищи

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«Завтрак ускоряет обмен веществ, готовит вас к новому дню. Это кажется правдоподобным предположением, но так ли это?»Врач опроверг теорию о том, что завтрак — самый важный прием пищи за день.Нам часто говорят, что хороший завтрак — это простой способ контролировать свой вес. Если вы пропустите завтрак, вы проголодаетесь позже в течение дня и перекусите высококалорийной нездоровой пищей. Завтрак ускоряет обмен веществ, готовит вас к новому дню. Это кажется правдоподобным предположением, но так ли это?Чтобы проверить эту идею, исследователи привлекли 300 добровольцев с избыточным весом и попросили тех, кто обычно пропускает завтрак, позавтракать, в то время как тех, кто обычно завтракал, попросили пропустить его.«Они взвешивали добровольцев заранее и через 16 недель. Так что же произошло на самом деле? Люди, которые заставили себя позавтракать, похудели в среднем на 0,76 кг. В то время как те, кто ели завтрак, которые пропускали завтрак 16 недель, потеряли почти столько же, в среднем 0,71 кг», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Исследователи пришли к выводу, что рекомендация завтракать «не оказала заметного влияния на потерю веса у свободно живущих взрослых, которые пытались похудеть».Однако, если вы обнаружите, что здоровый завтрак снижает вероятность того, что вы будете испытывать тягу к еде в течение дня, все равно рекомендуется завтракать.«Когда вы встаете утром, вы можете торопиться позавтракать и выйти за дверь. Или вы можете быть счастливы воздержаться от еды на некоторое время (многие люди обнаруживают, что они не проголодались до конца дня). Одна из причин, по которой вы можете захотеть отложить завтрак, если вы не голодны, заключается в том, что, делая это, вы продлеваете ночное голодание».