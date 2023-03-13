Россиянам рассказали, как безопасно похудеть к лету

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Оптимальная норма снижения веса в неделю – до 1 кг, соответственно, за 3 месяца весны к лету можно похудеть в среднем на 12 кг. Однако более высокие показатели сброса веса могут вызвать необратимые опасные осложнения в организме. Подробности об этом рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.«Когда мы видим на весах нежелательное число, мы хотим как можно скорее избавиться от ненавистных килограммов. Из-за этого мы готовы пойти на самые изощренные способы и жесткие ограничения», – отметила нутрициолог.По словам Ковылкиной, от жестких диет страдает иммунная система. Кроме того, при дефиците нутриентов в сочетании с сильными нагрузками страдает репродуктивная система – у женщин наблюдается сбой менструального цикла.Нервная система страдает по аналогичным причинам. Человек становится раздражительным, нервным, настроение скачет, активность и концентрация снижаются. Могут появиться утомляемость и головные боли. Мышцы сгоряют более быстро, чем жировая ткань, если не будут получать необходимые источники энергии.Во время резкого сброса веса тело не успевает перестроиться, кожа может обвисать? и тогда появятся морщины. Волосы становятся тусклыми, а ногти ломкими, пишет РИАМО.