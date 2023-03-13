Россиянам рассказали, как безопасно похудеть к лету
«Когда мы видим на весах нежелательное число, мы хотим как можно скорее избавиться от ненавистных килограммов. Из-за этого мы готовы пойти на самые изощренные способы и жесткие ограничения», – отметила нутрициолог.
По словам Ковылкиной, от жестких диет страдает иммунная система. Кроме того, при дефиците нутриентов в сочетании с сильными нагрузками страдает репродуктивная система – у женщин наблюдается сбой менструального цикла.
Нервная система страдает по аналогичным причинам. Человек становится раздражительным, нервным, настроение скачет, активность и концентрация снижаются. Могут появиться утомляемость и головные боли. Мышцы сгоряют более быстро, чем жировая ткань, если не будут получать необходимые источники энергии.
Во время резкого сброса веса тело не успевает перестроиться, кожа может обвисать? и тогда появятся морщины. Волосы становятся тусклыми, а ногти ломкими, пишет РИАМО.
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