Как улучшить зрение: 7 несложных, но важных советов
Как поддерживать глаза. чтобы зрение не падало резко, РБК рассказала офтальмолог Ирина Афанасова. Она дала советы, которые легко выполнять, и они принесут ощутимую пользу нашему зрению.
1.Контроль уровня сахара крайне важен для здоровья сосудов, а значит, и глаз.
2. Витамины в достатке, особенно, витамин А, а также жирные омега-кислоты. Они способствуют правильное кровоснабжение сетчатки. Где содержатся? В рыбе, орехах, овощах, особенно, в моркови, шпинате и др.
3. Высыпайтесь. Недосып, поверхностный тревожный сон негативно влияет на зрение, поскольку не позволяет глазам полноценно отдохнуть. В идеале — сон в маске для глаз, она отсекает влияние света.
4. Спорт, движение, регулярно. Как минимум, постоянные прогулки на воздухе.
5 Занимаясь с ПК, каждые полчаса нужно делать короткие перерывы. Даже пара минут отдыха для глаз сделают много.
6. Летом носите солнечные очки, они защитят от ультрафиолета и помогут расслабить глазные мышцы.
7. Очень полезна гимнастика для глаз. Что конкретно поможет? Слегка массировать глаза, но аккуратно и чистыми руками. Использовать боковое зрение и взгляд вдаль, движения глазами в стороны и по кругу, «рисование» фигур или букв. Поморгать с последующим расслаблением.
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