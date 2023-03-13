Как улучшить зрение: 7 несложных, но важных советов

С возрастом острота зрения снижается. А у тех почитателей Сети, что слишком много времени проводят за гаджетами, проблемы начинаются и в юном возрасте.Как поддерживать глаза. чтобы зрение не падало резко, РБК рассказала офтальмолог Ирина Афанасова. Она дала советы, которые легко выполнять, и они принесут ощутимую пользу нашему зрению.1.Контроль уровня сахара крайне важен для здоровья сосудов, а значит, и глаз.2. Витамины в достатке, особенно, витамин А, а также жирные омега-кислоты. Они способствуют правильное кровоснабжение сетчатки. Где содержатся? В рыбе, орехах, овощах, особенно, в моркови, шпинате и др.3. Высыпайтесь. Недосып, поверхностный тревожный сон негативно влияет на зрение, поскольку не позволяет глазам полноценно отдохнуть. В идеале — сон в маске для глаз, она отсекает влияние света.4. Спорт, движение, регулярно. Как минимум, постоянные прогулки на воздухе.5 Занимаясь с ПК, каждые полчаса нужно делать короткие перерывы. Даже пара минут отдыха для глаз сделают много.6. Летом носите солнечные очки, они защитят от ультрафиолета и помогут расслабить глазные мышцы.7. Очень полезна гимнастика для глаз. Что конкретно поможет? Слегка массировать глаза, но аккуратно и чистыми руками. Использовать боковое зрение и взгляд вдаль, движения глазами в стороны и по кругу, «рисование» фигур или букв. Поморгать с последующим расслаблением.