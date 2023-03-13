2 фруктовых напитка, которые помогают снизить давление - "богаты калием"

Высокое кровяное давление может подвергнуть вас гораздо большему риску потенциально опасных для жизни чрезвычайных ситуаций, таких как сердечные приступы и инсульты.Высокое кровяное давление считается, что около трети взрослых живут с этим заболеванием. Это означает, что ваше сердце должно работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Это создает дополнительную нагрузку на различные органы, делая вас уязвимыми для целого ряда проблем со здоровьем.Есть несколько факторов, которые могут вызвать или увеличить ваши шансы на гипертонию. Это включает в себя избыточный вес, недостаточную физическую нагрузку, курение и чрезмерное употребление алкоголя.Но, как и многие состояния здоровья, диета также является ключевым фактором.В то время как сокращение потребления соли является хорошей отправной точкой, существуют также определенные продукты, которые помогают организму избавиться от соли. Калий помогает организму выводить натрий. Он также расслабляет кровеносные сосуды, а это означает, что он может снизить кровяное давление.«Калий и натрий тесно взаимосвязаны, но оказывают противоположное воздействие на организм. Оба являются важными питательными веществами, которые играют ключевую роль в поддержании физиологического баланса, и оба связаны с риском хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое потребление соли повышает кровяное давление, что может привести к сердечным заболеваниям, в то время как высокое потребление калия может помочь расслабить кровеносные сосуды и вывести натрий из организма, снижая при этом кровяное давление», - говорит врач-терапевт Ирина АндрееваДва типа напитков, которые могут помочь снизить кровяное давление из-за содержания в них калия."Апельсиновый сок и кокосовая - полезные источники калия. Апельсиновый сок содержит 200 мг калия на каждые 100 г сока. Кокосовая вода может быть еще более полезной, так как содержит 250 мг калия на каждые 100 г".