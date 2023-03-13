Точечные методики против облысения: врач объяснила, как сохранить волосы.

Кто-то считает лысую голову своей фирменной «фишкой», другие очень комплексуют, теряя былую шевелюру. Прибегают к пересадке волос и прочим серьезным вмешательствам. Есть и другие методики, менее экстремальные, но вполне эффективныеВ первую очередь, речь о профилактике облысения. Как сохранить здоровье волос, когда наметилась тенденция к их истощению? Врач Елена Вешнякова пояснила, какие выбрать косметологические процедуры, на сегодняшний день самые продуктивные.Чтобы сохранить имеющиеся волосы и даже добавить им силы, требуется обеспечить коже головы хорошее питание. Его можно и нужно производить точечно с помощью ряда современных процедур, которые и питают фолликулы, и способствуют их гармоничному кровоснабжению.Популярной в последние годы стала методика мезотерапии при алопеции — патологических проблемах роста волос. В кожу головы вводятся особые коктейли с лекарственными и препаратами и питательными веществами. Они доставляются точечно, к волосяным фолликулам.Аналогично доставляется лечебное воздействие в случае лазерных процедур или микротоков. В первом случае работает луч, во втором импульс. Они проникают под эпителий кожи и способствуют регенерации ее клеток.