Точечные методики против облысения: врач объяснила, как сохранить волосы.
В первую очередь, речь о профилактике облысения. Как сохранить здоровье волос, когда наметилась тенденция к их истощению? Врач Елена Вешнякова пояснила, какие выбрать косметологические процедуры, на сегодняшний день самые продуктивные.
Чтобы сохранить имеющиеся волосы и даже добавить им силы, требуется обеспечить коже головы хорошее питание. Его можно и нужно производить точечно с помощью ряда современных процедур, которые и питают фолликулы, и способствуют их гармоничному кровоснабжению.
Популярной в последние годы стала методика мезотерапии при алопеции — патологических проблемах роста волос. В кожу головы вводятся особые коктейли с лекарственными и препаратами и питательными веществами. Они доставляются точечно, к волосяным фолликулам.
Аналогично доставляется лечебное воздействие в случае лазерных процедур или микротоков. В первом случае работает луч, во втором импульс. Они проникают под эпителий кожи и способствуют регенерации ее клеток.
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