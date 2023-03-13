Мигрень и гипертония: врач рассказал, почему нужно отказаться от сыра

Частое употребление сыра может привести к развитию опасных заболеваний. Об этом предупредил доктор медицинских наук, директор программы Whole Cities Foundation Акуа Вулбрайт.Первой причиной отказаться от этого продукта является улучшение состояния кожи. Из-за молочных продуктов растет риск акне. Кроме того, ряд исследований показал, что потребление твердых сыров нужно сократить тем, кто страдает от гипертонии.Также уменьшится частота приступов мигрени мигрени. Дело в том, что в сыре есть аминокислота, которая часто является причиной головных болей. Она содержится в швейцарском сыре, чеддере, сыр с плесенью и пармезане.Сокращение потребления сыра помогает снизить уровень и холестерина, соответственно, снизится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.