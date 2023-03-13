Терапевт Кудряшова рассказала о симптомах синдрома хронической усталости
Врач рассказала в интервью, что с состоянием, которому свойственно постоянное утомление, статистически чаще сталкиваются женщины возрастом 25–45 лет.
«Синдром должен длиться более полугода, только тогда о нём вообще можно говорить», - отметила Елена Кудряшова.
Изданию «Клопс» медик перечислила симптомы, характерные для синдрома хронической усталости.
Общее утомление.
Неспособность справляться с физической или интеллектуальной работой.
Необъяснимые головные боли.
Нарушения сна: проблемы с засыпанием ночью, дневная сонливость.
Суставные и мышечные боли.
Ухудшение памяти.
Плохая концентрация.
Терапевт Кудряшова предупредила: синдром хронической усталости обычно бывает тесно связан с развитием дефицитных состояний – часто он становится следствием дефицита железа, давней железодефицитной анемии.
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