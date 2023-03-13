Терапевт Кудряшова рассказала о симптомах синдрома хронической усталости

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Терапевт Елена Кудряшова: нарушения сна, суставные и мышечные боли, головная боль могут говорить о наличии синдрома хронической усталости.Врач рассказала в интервью, что с состоянием, которому свойственно постоянное утомление, статистически чаще сталкиваются женщины возрастом 25–45 лет.«Синдром должен длиться более полугода, только тогда о нём вообще можно говорить», - отметила Елена Кудряшова.Изданию «Клопс» медик перечислила симптомы, характерные для синдрома хронической усталости.Общее утомление.Неспособность справляться с физической или интеллектуальной работой.Необъяснимые головные боли.Нарушения сна: проблемы с засыпанием ночью, дневная сонливость.Суставные и мышечные боли.Ухудшение памяти.Плохая концентрация.Терапевт Кудряшова предупредила: синдром хронической усталости обычно бывает тесно связан с развитием дефицитных состояний – часто он становится следствием дефицита железа, давней железодефицитной анемии.