Откуда берутся черные точки, прыщи, родинки, веснушки? И надо ли переживать по этому поводу

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Появление на коже различных дефектов, пигментации, прыщей, бугорков или ямочек, — это повод для беспокойства. Большинство из этих элементов безвредны, но люди хотят устранить их из-за эстетического дискомфорта.Некоторые проблемы кожи могут указывать на определенные болезни, включая рак кожи, который требует немедленной медицинской помощи. «Доктор Питер» поговорил с врачом-косметологом Татьяной Крыгиной о различных типах дефектов, которые могут появиться, о причинах и вариантах лечения.Широкие поры, черные точки и белые головкиПрыщи или угри — это заболевание кожи, которое возникает из-за того, что железы эпидермиса производят слишком много кожного сала. Избыточное производство жировой пленки провоцируют многие факторы, в том числе:гиперактивность сальных желез;гормональные изменения во время полового созревания, менструации или менопаузы;стресс, беспокойство или депрессия, которые могут влиять на синтез гормонов.Есть несколько различных типов прыщей, которые различаются по внешнему виду. Вот некоторые примеры.Черные точки — это маленькие, темные пятна на поверхности кожи. Они напоминают скопления грязи, но на самом деле состоят из масла, которое застряло внутри поры. Когда это масло вступает в реакцию с воздухом, оно становится черным.Белые угри — это маленькие круглые пятна белого или кожного цвета. Они развиваются в результате того, что кожное сало и мертвые клетки кожи блокируют поры.Папулы — маленькие, твердые, красные бугорки на коже. Они развиваются, когда избыток жира, бактерий и отмерших клеток кожи проникает глубже в эпидермис, вызывая воспаление. Когда развивается сразу множество папул, это может придать коже грубую текстуру, похожую на наждачную бумагу.Пустулы — приподнятые, красные бугорки, они содержат желтый или белый гной. Пустулы формируются, когда кожное сало, бактерии и отмершие клетки эпителия собираются в области устья поры, и там же активируются патогенные микробы.Узелки и кистыИногда угревая сыпь может осложняться различными дополнительными проблемами. Например, могут образовываться узелки — это большие дефекты кожи, которые развиваются, когда поры забиваются. Кожное сало смешивается с отмершими клетками кожи и бактериями, которые затем попадают глубоко в кожу.Избыток жировых субстанций и бактерий провоцирует инфекции и воспаление внутри кожи. Этот тип дефекта может приводить к шрамам, если человек будет давить прыщи.Разрыв в слизистой оболочке пор может привести к распространению инфицированного содержимого на окружающую поверхность. Киста при угревой сыпи — это мембрана, которая сформировалась вокруг зараженной области. Кисты выглядят как крупные, опухшие, красные пятна. Они могут быть очень болезненными на ощупь. Как и узелки, кисты могут оставить после себя заметные шрамы.ГиперпигментацияГиперпигментация — это нарушение окраски кожи, пигментированные участки выглядят темнее, чем другие. Это распространенное и обычно безвредное явление. Гиперпигментация может возникнуть в результате генетических факторов, повреждения от длительного воздействия солнца или появления рубцов в области угрей.Веснушки — это тип гиперпигментации, который человек может унаследовать от родителей. Небольшие плоские пятна красного, коричневого, кофейного или черного цвета. Они могут появиться где угодно на теле.Солнечные или «пигментные пятна» — еще один тип гиперпигментации. Эти небольшие пятна могут появиться на участках кожи, которые подвергаются воздействию солнца. Шрамы от угревой сыпи также могут стать причиной появления темных пятен на коже после их устранения.Мелазма — это тип гиперпигментации, который может развиться во время беременности или при приеме противозачаточных таблеток. Происходящие гормональные изменения приводят к увеличению уровня меланина. Меланин — это пигмент, который придает коже окраску.Перепроизводство меланина может сделать кожу темнее.Вросшие волосы — результат эпиляцииИногда волоски могут скручиваться вокруг оси или врастать в кожу, что может привести к появлению красных зудящих бугорков. Врачи называют эти дефекты кожи вросшими волосами. Различные методы удаления волос, такие как восковая эпиляция, бритье или выщипывание, могут вызвать появление вросших волос.Причины появления родинок до конца не понятныРодимые пятна — это дефекты, которые появляются на коже новорожденного ребенка. Они могут появиться либо при рождении, либо вскоре после этого. Некоторые родимые пятна исчезают со временем, в то время как другие могут быть постоянными. Эксперты все еще не уверены, что провоцирует появление родимых пятен. Тем не менее эти кожные дефекты могут иногда развиваться в результате:нарушения внутриутробного развития кровеносных сосудов;процесса, когда клетки пигмента кожи сливаются, создавая родинки или участки более темной кожи;разрастания ткани, которое создает выпуклые участки утолщенной кожи.Родинка будет выглядеть не так, как окружающая ее кожа. Эти типы дефектов могут быть любого размера и сильно различаться по внешнему виду:плоские или поднятые;похожи на синяк или пятно;любого цвета, включая розовый, красный, коричневый или желто-коричневый.Родинки, как правило, безвредны, но некоторые варианты, которые появляются на коже ребенка, могут сигнализировать о наличии основного заболевания. Лучше всего, чтобы все родинки были осмотрены дерматологом. Некоторые безвредные родимые пятна также могут быстро увеличиваться, что может вызывать тревогу. Разговор с дерматологом может помочь людям узнать, чего ожидать в отношении роста родимых пятен.