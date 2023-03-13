Врач Бинатова перечислила неочевидные признаки больной щитовидной железы

По словам врача-эндокринолога Эльвины Бинатовой, медлительность, перепады настроения, склонность к запору могут быть неочевидными признаками заболевания щитовидной железы.Эндокринолог Бинатова напомнила, что чаще всего патологическое состояние щитовидки характеризуется дефицитом ее гормонов (гипотиреоз) или, наоборот, их чрезмерной выработкой (гипертиреоз). Признаки этих нарушений нередко бывают неочевидными, кажутся следствием рядовых, рутинных проблем – недосыпа, усталости.Гипотиреоз. Врач отметила: снижение функции щитовидной железы, подразумеваемое при гипотиреозе, часто создает проблему отеков.«При более тяжелых стадиях отечность может также сопровождаться снижением слуха, сухостью кожных покровов, ломкостью ногтей, болями в мышцах», - добавила специалист.Также эндокринолог Бинатова назвала другие признаки этого нарушения, включая неочевидные.Сонливость.Апатия.Утомляемость.Нарушенная циркуляция крови в конечностях.Выпадение волос.Одутловатость лица.Осипший голос.Частые запоры.Снижение либидо.Боли в мышцах.Медлительность.Гипертиреоз.Если больная щитовидка означает наличие гипертиреоза, у человека может происходить увеличение шеи, формироваться зоб. Кроме того, могут проявляться следующие симптомы.Перепады настроения.Нервозность.Нарушения сна.Похудение (оно может иметь место при хорошем аппетите).Потливость, частое ощущение чрезмерного жара, духоты.Учащенный пульс.Ощущение кома в горле.Медик подчеркнула, что при подозрениях на проблемы с щитовидно железой нужно обязательно обращаться к специалисту и при необходимости проводить нужную терапию. Больная щитовидка может серьезно влиять на качество жизни, провоцируя состояния, которые люди могут приписывать совершенно другим проблемам.