2 полезных для сердца обеда, рекомендованных диетологом Пономаревой для снижения холестерина

Слишком много насыщенных жиров в вашем рационе может повысить уровень «плохого» холестерина ЛПНП в организме. Избыток холестерина может привести к сердечным заболеваниям, а также повысить риск инсульта или инфаркта.

«Сокращение потребления насыщенных жиров и замена на полезные ненасыщенные жиры могут помочь контролировать уровень холестерина», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .

Это «особенно важно для тех, у кого уже было сердечно-сосудистое событие».

«Один из вкусных и полезных для сердца вариантов обеда — суп из красного перца чили и фасоли».


Этот обед с низким содержанием жира на растительной основе состоит из овощей и бобов.

«А с легким перцем чили он поможет вам оставаться сытым до следующего приема пищи».

Бобовые, такие как горох, фасоль и чечевица, являются хорошей заменой мясу. В них много белка и клетчатки и мало насыщенных жиров.

«Тип клетчатки, содержащейся в бобовых, может помочь уменьшить всасывание холестерина в кровь».

Другой рецепт, рекомендованный Понмаревой, - это «сэндвич с сыром и грецкими орехами».

Этот сливочный и хрустящий сэндвич поможет сделать обед здоровым, а также вкусным и сытным.

«Все, что вам нужно, — это цельнозерновой, амбарный или ржаной хлеб, нежирная сырная паста, грецкие орехи и сельдерей».

Замена белого хлеба цельнозерновыми альтернативами помогает увеличить потребление клетчатки, сохраняя чувство сытости дольше. Такой рецепт гарантирует, что «вы получаете полезные жиры» в свой организм.

Здоровое питание может иметь огромное значение для уровня холестерина и здоровья сердца.

Помимо здоровых обедов, важно помнить о том, что вы едите на завтрак и ужин, а также о перекусах.

К хорошим дополнениям относятся:

Фрукты
Овощи
Орехи
Семена
Цельнозерновые
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