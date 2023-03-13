2 полезных для сердца обеда, рекомендованных диетологом Пономаревой для снижения холестерина
«Сокращение потребления насыщенных жиров и замена на полезные ненасыщенные жиры могут помочь контролировать уровень холестерина», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .
Это «особенно важно для тех, у кого уже было сердечно-сосудистое событие».
«Один из вкусных и полезных для сердца вариантов обеда — суп из красного перца чили и фасоли».
Этот обед с низким содержанием жира на растительной основе состоит из овощей и бобов.
«А с легким перцем чили он поможет вам оставаться сытым до следующего приема пищи».
Бобовые, такие как горох, фасоль и чечевица, являются хорошей заменой мясу. В них много белка и клетчатки и мало насыщенных жиров.
«Тип клетчатки, содержащейся в бобовых, может помочь уменьшить всасывание холестерина в кровь».
Другой рецепт, рекомендованный Понмаревой, - это «сэндвич с сыром и грецкими орехами».
Этот сливочный и хрустящий сэндвич поможет сделать обед здоровым, а также вкусным и сытным.
«Все, что вам нужно, — это цельнозерновой, амбарный или ржаной хлеб, нежирная сырная паста, грецкие орехи и сельдерей».
Замена белого хлеба цельнозерновыми альтернативами помогает увеличить потребление клетчатки, сохраняя чувство сытости дольше. Такой рецепт гарантирует, что «вы получаете полезные жиры» в свой организм.
Здоровое питание может иметь огромное значение для уровня холестерина и здоровья сердца.
Помимо здоровых обедов, важно помнить о том, что вы едите на завтрак и ужин, а также о перекусах.
К хорошим дополнениям относятся:
Фрукты
Овощи
Орехи
Семена
Цельнозерновые
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