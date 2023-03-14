Как распознать гипергликемию и что с ней делать

Чтобы получить опасный скачок уровня сахара в крови, порой достаточно просто сидеть и нервничать.Гипергликемия в дословном переводе с древнегреческого — «очень сладкая кровь». Не то чтобы древние греки ходили по стопам Дракулы, просто эллинские эскулапы однажды заметили: иногда, когда люди заболевают, их кровь приобретает сладковатый привкус.Современные учёные в целом с греками согласны. Гипергликемией они называют состояние, при котором в крови резко повышается уровень сахара.Чем опасна гипергликемияСразу скажем: скачок уровня сахара каждый из нас переживает по несколько раз в день. Чтобы глюкоза мощным потоком хлынула в кровь, достаточно съесть что?то питательное.Правда, сахар в крови надолго не задерживается: его быстро поглощает мозг, лёгкие, сердце, другие внутренние органы и ткани, для которых глюкоза является основным топливом. Такие ситуации абсолютно естественны и безопасны.Другое дело, если по тем или иным причинам уровень глюкозы поднимается и остаётся высоким более?менее долгий срок. По определению Всемирной организации здравоохранения, гипергликемия — это состояние, при котором:Уровень сахара держится выше 7 ммоль/л (126 мг/дл) натощак, то есть спустя 7–8 часов после того, как вы последний раз перекусили.Уровень сахара превышает 11 ммоль/л (200 мг/дл) через 2 часа после еды.Такие ситуации уже опасны. Затянувшийся переизбыток глюкозы в крови повреждает кровеносные сосуды и нервные волокна, что в конце концов может привести к сердечно?сосудистым проблемам, снижению зрения, сбоям в работе внутренних органов и смертельно опасному нарушению обмена веществ (кетоацидозу).Каковы симптомы гипергликемииРаспознать длительное повышение уровня сахара в крови несложно: гипергликемия имеет достаточно характерные признаки.Сначала возникают такие симптомы:Постоянная жажда — больной много пьёт.Учащённое мочеиспускание.Проблемы со зрением — чаще всего в виде тумана перед глазами.Постоянное чувство голода.Онемение или покалывание в ногах.Если гипергликемия затягивается на дни и недели, возникают дополнительные признаки:Слабость, утомляемость, ощущение нехватки сил — даже при некогда привычных занятиях.Регулярные головные боли.Хронические запор или диарея.Тошнота, рвота.Снижение концентрации, рассеянность.Ощущение постоянной сухости во рту.Появление кожных и вагинальных (у женщин, естественно) инфекций.Выпадение волос на нижних конечностях и эректильная дисфункция (это касается только мужчин).Долго не заживающие царапины и порезы.Откуда берётся гипергликемияВот несколько причин, которые могут вызвать гипергликемию. Спойлер: самая распространённая — в конце списка.1. Вы слишком много едитеИ особенно поднажимаете на углеводистую пищу. Органы и ткани берут из крови ровно столько глюкозы, сколько им необходимо. И если после того, как они получили свою дозу, в крови ещё остаётся много сахара, развивается она — гипергликемия.2. У вас слишком пассивный образ жизниИз?за малой подвижности глюкоза в крови долго остаётся невостребованной.3. Вы перенервничали и продолжаете это делатьКогда мозг считает, что вам угрожает опасность, он включает реакцию «Бей или беги». Для побега или схватки необходима энергия, поэтому организм резко повышает уровень глюкозы в крови, чтобы наверняка обеспечить органы и ткани питанием.Если вы действительно броситесь в бой или сбежите, этот сахар быстро израсходуется. А вот если вы нервничаете, но не двигаетесь, деваться глюкозе некуда, ведь клетки организма не голодны и не нуждаются в дополнительной энергии. Так, благодаря стрессу уровень сахара в крови надолго остаётся повышенным.4. Ваш организм борется с внутренней инфекцией или перенёс травмуЭто разновидность стресса, на которую организм реагирует так же, как на физическую угрозу.5. У вас заболевание печениПечень умеет накапливать глюкозу, чтобы в нужный момент по команде мозга выбросить её в кровь. Однако если печень повреждена, она может действовать и без команды, поддерживая постоянно высокий уровень сахара в крови.6. У вас диабетЭто болезнь, при которой органы и ткани просто не могут принять глюкозу, и она остаётся в крови. Дело тут в инсулине: этот гормон является своеобразным ключиком, который «открывает» клетки тела и впускает в них глюкозу.Иногда инсулина в организме катастрофически не хватает, а значит, клетки нечем «открыть» — в этом случае говорят о диабете 1 типа. Иногда он есть, но клетки к нему нечувствительны (инсулинорезистентны) — в этом суть диабета 2 типа.Чаще всего гипергликемия — следствие одного из типов диабета.Что делать, если у вас гипергликемия (или вы подозреваете её)Первым делом — обратиться к терапевту. Вам предложат сдать анализ крови на сахар, чтобы установить его уровень. Если гипергликемия подтвердится, врач начнёт разбираться с её причинами. И, как выше было сказано, с высокой вероятностью заподозрит диабет или состояние ему предшествующее.В зависимости от поставленного диагноза вам могут назначить лекарственные препараты. Чаще всего инсулин или другие лекарства для снижения уровня глюкозы. Кроме того, вам понадобится регулярно измерять уровень сахара в крови, чтобы отслеживать своё состояние и не допускать затянувшихся приступов гипергликемии. Врач даст подробные инструкции, как это делать.Но не лекарствами едиными. Вернуть сахар к норме можно, внеся простые изменения в образ жизни.1. Пейте больше водыЖидкость позволяет удалить избыток сахара из крови с помощью участившегося мочеиспускания.2. Измените свои предпочтения в едеВам стоит уменьшить количество быстрых углеводов (особенно тортов, пирожных, магазинной выпечки, сладких напитков), а также снизить размеры порций и перейти на регулярное питание без перекусов. Возможно, на этом шаге понадобится помощь квалифицированного диетолога, который вместе с вами пропишет здоровый рацион.3. Больше двигайтесьКогда вы активничаете, органы и ткани потребляют больше глюкозы. А значит, уровень сахара в крови снижается. Но тут есть важный нюанс: в некоторых случаях при диабете физические нагрузки нежелательны.Поэтому прежде чем записываться в спортзал или выходить на утреннюю пробежку, обязательно проконсультируйтесь с наблюдающим вас врачом. Он подскажет, как часто и много вам можно тренироваться, а также какие упражнения предпочтительны.4. Не забывайте о приёме лекарствЭто важно. Случайно пропущенная инъекция инсулина приведёт к скачку глюкозы и ухудшит ваше состояние. Если же, наоборот, забыть, что вы уже использовали препарат, и употребить его повторно, есть риск заработать гипогликемию — состояние, которое может быть не менее опасным, чем его гипервариант.5. Учитесь расслаблятьсяВаша задача — не дать стрессу взять верх. Существуют немало методик релаксации, которые позволяют успокоиться буквально за пару минут. Пользуйтесь ими.