Как распознать гипергликемию и что с ней делать
Гипергликемия в дословном переводе с древнегреческого — «очень сладкая кровь». Не то чтобы древние греки ходили по стопам Дракулы, просто эллинские эскулапы однажды заметили: иногда, когда люди заболевают, их кровь приобретает сладковатый привкус.
Современные учёные в целом с греками согласны. Гипергликемией они называют состояние, при котором в крови резко повышается уровень сахара.
Чем опасна гипергликемия
Сразу скажем: скачок уровня сахара каждый из нас переживает по несколько раз в день. Чтобы глюкоза мощным потоком хлынула в кровь, достаточно съесть что?то питательное.
Правда, сахар в крови надолго не задерживается: его быстро поглощает мозг, лёгкие, сердце, другие внутренние органы и ткани, для которых глюкоза является основным топливом. Такие ситуации абсолютно естественны и безопасны.
Другое дело, если по тем или иным причинам уровень глюкозы поднимается и остаётся высоким более?менее долгий срок. По определению Всемирной организации здравоохранения, гипергликемия — это состояние, при котором:
Уровень сахара держится выше 7 ммоль/л (126 мг/дл) натощак, то есть спустя 7–8 часов после того, как вы последний раз перекусили.
Уровень сахара превышает 11 ммоль/л (200 мг/дл) через 2 часа после еды.
Такие ситуации уже опасны. Затянувшийся переизбыток глюкозы в крови повреждает кровеносные сосуды и нервные волокна, что в конце концов может привести к сердечно?сосудистым проблемам, снижению зрения, сбоям в работе внутренних органов и смертельно опасному нарушению обмена веществ (кетоацидозу).
Каковы симптомы гипергликемии
Распознать длительное повышение уровня сахара в крови несложно: гипергликемия имеет достаточно характерные признаки.
Сначала возникают такие симптомы:
Постоянная жажда — больной много пьёт.
Учащённое мочеиспускание.
Проблемы со зрением — чаще всего в виде тумана перед глазами.
Постоянное чувство голода.
Онемение или покалывание в ногах.
Если гипергликемия затягивается на дни и недели, возникают дополнительные признаки:
Слабость, утомляемость, ощущение нехватки сил — даже при некогда привычных занятиях.
Регулярные головные боли.
Хронические запор или диарея.
Тошнота, рвота.
Снижение концентрации, рассеянность.
Ощущение постоянной сухости во рту.
Появление кожных и вагинальных (у женщин, естественно) инфекций.
Выпадение волос на нижних конечностях и эректильная дисфункция (это касается только мужчин).
Долго не заживающие царапины и порезы.
Откуда берётся гипергликемия
Вот несколько причин, которые могут вызвать гипергликемию. Спойлер: самая распространённая — в конце списка.
1. Вы слишком много едите
И особенно поднажимаете на углеводистую пищу. Органы и ткани берут из крови ровно столько глюкозы, сколько им необходимо. И если после того, как они получили свою дозу, в крови ещё остаётся много сахара, развивается она — гипергликемия.
2. У вас слишком пассивный образ жизни
Из?за малой подвижности глюкоза в крови долго остаётся невостребованной.
3. Вы перенервничали и продолжаете это делать
Когда мозг считает, что вам угрожает опасность, он включает реакцию «Бей или беги». Для побега или схватки необходима энергия, поэтому организм резко повышает уровень глюкозы в крови, чтобы наверняка обеспечить органы и ткани питанием.
Если вы действительно броситесь в бой или сбежите, этот сахар быстро израсходуется. А вот если вы нервничаете, но не двигаетесь, деваться глюкозе некуда, ведь клетки организма не голодны и не нуждаются в дополнительной энергии. Так, благодаря стрессу уровень сахара в крови надолго остаётся повышенным.
4. Ваш организм борется с внутренней инфекцией или перенёс травму
Это разновидность стресса, на которую организм реагирует так же, как на физическую угрозу.
5. У вас заболевание печени
Печень умеет накапливать глюкозу, чтобы в нужный момент по команде мозга выбросить её в кровь. Однако если печень повреждена, она может действовать и без команды, поддерживая постоянно высокий уровень сахара в крови.
6. У вас диабет
Это болезнь, при которой органы и ткани просто не могут принять глюкозу, и она остаётся в крови. Дело тут в инсулине: этот гормон является своеобразным ключиком, который «открывает» клетки тела и впускает в них глюкозу.
Иногда инсулина в организме катастрофически не хватает, а значит, клетки нечем «открыть» — в этом случае говорят о диабете 1 типа. Иногда он есть, но клетки к нему нечувствительны (инсулинорезистентны) — в этом суть диабета 2 типа.
Чаще всего гипергликемия — следствие одного из типов диабета.
Что делать, если у вас гипергликемия (или вы подозреваете её)
Первым делом — обратиться к терапевту. Вам предложат сдать анализ крови на сахар, чтобы установить его уровень. Если гипергликемия подтвердится, врач начнёт разбираться с её причинами. И, как выше было сказано, с высокой вероятностью заподозрит диабет или состояние ему предшествующее.
В зависимости от поставленного диагноза вам могут назначить лекарственные препараты. Чаще всего инсулин или другие лекарства для снижения уровня глюкозы. Кроме того, вам понадобится регулярно измерять уровень сахара в крови, чтобы отслеживать своё состояние и не допускать затянувшихся приступов гипергликемии. Врач даст подробные инструкции, как это делать.
Но не лекарствами едиными. Вернуть сахар к норме можно, внеся простые изменения в образ жизни.
1. Пейте больше воды
Жидкость позволяет удалить избыток сахара из крови с помощью участившегося мочеиспускания.
2. Измените свои предпочтения в еде
Вам стоит уменьшить количество быстрых углеводов (особенно тортов, пирожных, магазинной выпечки, сладких напитков), а также снизить размеры порций и перейти на регулярное питание без перекусов. Возможно, на этом шаге понадобится помощь квалифицированного диетолога, который вместе с вами пропишет здоровый рацион.
3. Больше двигайтесь
Когда вы активничаете, органы и ткани потребляют больше глюкозы. А значит, уровень сахара в крови снижается. Но тут есть важный нюанс: в некоторых случаях при диабете физические нагрузки нежелательны.
Поэтому прежде чем записываться в спортзал или выходить на утреннюю пробежку, обязательно проконсультируйтесь с наблюдающим вас врачом. Он подскажет, как часто и много вам можно тренироваться, а также какие упражнения предпочтительны.
4. Не забывайте о приёме лекарств
Это важно. Случайно пропущенная инъекция инсулина приведёт к скачку глюкозы и ухудшит ваше состояние. Если же, наоборот, забыть, что вы уже использовали препарат, и употребить его повторно, есть риск заработать гипогликемию — состояние, которое может быть не менее опасным, чем его гипервариант.
5. Учитесь расслабляться
Ваша задача — не дать стрессу взять верх. Существуют немало методик релаксации, которые позволяют успокоиться буквально за пару минут. Пользуйтесь ими.
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