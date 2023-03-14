Первый симптом высокого уровня холестерина может проявиться ночью - кардиолог Варфоломеев

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Определенное ощущение ночью может быть тревожным сигналом о том, что в ваших артериях накопился холестерин.Тихий, но смертельный, высокий уровень холестерина часто не хочет показывать много предупреждающих знаков, закладывая основу для серьезных проблем со здоровьем, таких как болезни сердца. Некоторые симптомы могут возникнуть, когда жировое вещество накапливается в артериях. Один явный признак этого процесса может проявиться ночью.Если оставить высокий уровень холестерина на произвол судьбы, это приведет к накоплению бляшек в артериях.«Это означает, что мышцы и другие ткани за пределами сужения не получают достаточно хорошего кровоснабжения», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Врач объяснил, что эти процессы закладывают основу для состояния, известного как заболевание периферических артерий, или сокращенно ЗПА.«Этот же процесс приводит к сердечным приступам и инсультам, но при ЗПА поражаются артерии ног и реже рук. Первым симптомом ЗПА может быть боль, судороги или дискомфорт в ногах. Этот тип боли может возникать даже ночью, нарушая сон».Ночная боль может быть признаком того, что ЗПА довольно серьезна. На ранних стадиях ЗПА боль обычно возникает только во время активности, [напоминая] судорожную боль в голени при ходьбе. Позже артерии могут стать настолько узкими, что даже в состоянии покоя мышцы не получают достаточного количества крови для нормального функционирования, что вызывает боль.Ночью в этой проблеме также есть механический элемент, потому что приток крови к ногам не поддерживается гравитацией, когда вы лежите горизонтально — некоторые люди считают, что свешивание ног с края кровати или вставание облегчает боль. потому что гравитация притягивает больше крови к ноге.