Врач напомнила о важности регулярных обследований щитовидки
В беседе врач посоветовала не заниматься самолечением при таких симптомах, как выпадение волос, сухость кожи и ломкость ногтей, а пройти медицинское обследование, чтобы определить причину. То же касается и анемии.
«Обычно пациенты связывают анемию с низким железом в организме, но это заболевание может быть связано с щитовидной железой, а именно с гормонами ТТГ и Т4. В зависимости от причины заболевания лечение может существенно изменяться», — предупредила Бинатова.
Она также отметила, что такой симптом, как отёки, часто связывают с нарушением работы почек или сердечно-сосудистой системы. Однако и тут причина может заключаться в нарушении функции щитовидной железы.
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