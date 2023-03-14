Врач напомнила о важности регулярных обследований щитовидки

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что проверять и обследовать щитовидную железу нужно регулярно.В беседе врач посоветовала не заниматься самолечением при таких симптомах, как выпадение волос, сухость кожи и ломкость ногтей, а пройти медицинское обследование, чтобы определить причину. То же касается и анемии.«Обычно пациенты связывают анемию с низким железом в организме, но это заболевание может быть связано с щитовидной железой, а именно с гормонами ТТГ и Т4. В зависимости от причины заболевания лечение может существенно изменяться», — предупредила Бинатова.Она также отметила, что такой симптом, как отёки, часто связывают с нарушением работы почек или сердечно-сосудистой системы. Однако и тут причина может заключаться в нарушении функции щитовидной железы.