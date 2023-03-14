Назван опасный утренний симптом, появляющийся за несколько дней до инсульта
Издание Express со ссылкой на экспертов Harvard Health напоминает основные предвестники инсульта и рассказывает о малоизвестном. Непосредственно перед приступом чаще всего фиксируется мышечная слабость одной стороны тела, перекос лицевых мышц, скованность речи. Давление скачет, голова кружится и нарастают боли.
Эти «подсказки» известны многим, хотя нередко люди все же их игнорируют, списывая на «обычную» усталость, легкое недомогание. Маркером в таких случаях сомнения должен стать такой тревожный признак как потеря зрения утром, сразу по пробуждении. Зрение пропадает частично или полностью, ненадолго. Но это должно заставить обратиться к врачу, т.к. случается такое явление нередко за несколько дней до инсульта.
Специалисты из Пенсильванского университета обращают внимание на эту особенность. И добавляют, что после перенесенного инсульта часто отмечается снижение остроты зрения, а порой и его утрата в одном глазу.
Людям, которым назначена коррекция давления, не стоит отказываться от лекарств, даже если наступила временная ремиссия. Иначе возможны рецидивы с серьезными последствиями, напоминают ученые. Столь же важен постоянный контроль АД.
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