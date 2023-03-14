Назван опасный утренний симптом, появляющийся за несколько дней до инсульта

Известен набор признаков, которые сигналят о приближении инсульта. Повышается артериальное давление, появляются резкие головные боли, онемение, асимметрия лица и ряд других симптомов. Но есть и показатель, о котором знают немногие.Издание Express со ссылкой на экспертов Harvard Health напоминает основные предвестники инсульта и рассказывает о малоизвестном. Непосредственно перед приступом чаще всего фиксируется мышечная слабость одной стороны тела, перекос лицевых мышц, скованность речи. Давление скачет, голова кружится и нарастают боли.Эти «подсказки» известны многим, хотя нередко люди все же их игнорируют, списывая на «обычную» усталость, легкое недомогание. Маркером в таких случаях сомнения должен стать такой тревожный признак как потеря зрения утром, сразу по пробуждении. Зрение пропадает частично или полностью, ненадолго. Но это должно заставить обратиться к врачу, т.к. случается такое явление нередко за несколько дней до инсульта.Специалисты из Пенсильванского университета обращают внимание на эту особенность. И добавляют, что после перенесенного инсульта часто отмечается снижение остроты зрения, а порой и его утрата в одном глазу.Людям, которым назначена коррекция давления, не стоит отказываться от лекарств, даже если наступила временная ремиссия. Иначе возможны рецидивы с серьезными последствиями, напоминают ученые. Столь же важен постоянный контроль АД.