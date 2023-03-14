Как сохранить зубы во время беременности: 5 советов будущей маме

Ожидание малыша — не только самое волшебное время в жизни каждой женщины, но и сильный стресс для организма. Как известно, довольно часто беременность негативно сказывается на состоянии зубов. Врач-стоматолог Луиза Автандилян дает 5 ценных советов, благодаря которым будущие мамы смогут сохранить здоровье полости рта.Первые проблемы с зубами у беременной женщины могут возникнуть в начале второго триместра — именно в этот период возрастает потребность плода в минеральных веществах для формирования скелета. По этой причине в организме будущей мамы происходит нарушение обмена кальция, фосфора и фтора: все накопленные до беременности «запасы» начинают расходоваться на строительство костной ткани ребенка, а когда они иссякают, микроэлементы начинают высвобождаться из зубов и костей женщины.Кроме того, гормональная перестройка влияет на химический состав слюны беременной, повышая ее вязкость и снижая минерализующую способность. В результате зубы недостаточно омываются от остатков пищи и зубная эмаль подвергается агрессивному воздействию патогенных микроорганизмов, что увеличивает риск развития кариеса.Чаще всего будущие мамы жалуются на повышение чувствительности эмали и кровоточивость десен, а также замечают появление на зубных единицах сколов и кариозных полостей. Чтобы избежать возникновения стоматологических проблем и наслаждаться беременностью без вреда для зубов, важно придерживаться ряда простых, но эффективных правил.Совет № 1. Следите за гигиенойПравильный уход за полостью рта во время беременности — залог здоровой улыбки. Найдите в себе силы и обязательно чистите зубы два раза в день — утром и вечером выметающими движениями. «Неприятные» проявления токсикоза повышают кислотность в ротовой полости, а постоянные перекусы и кулинарные причуды в виде всевозможных сладостей или мучного создают благоприятную среду для развития бактерий. Поэтому не забывайте в течение дня очищать межзубные промежутки, используя удобные современные девайсы — флосс, ершики или ирригатор, а также возьмите привычку полоскать рот чистой водой после еды.Совет № 2. Относитесь к деснам бережноПомимо зубов, «в интересном положении» могут страдать и десны. Раздражение слизистой, стоматит и гингивит — с данными проблемами сталкиваются многие будущие мамы. Чтобы не допустить до этого, важен не только тщательный, но и бережный уход за полостью рта: замените зубную щетку средней жесткости на мягкую, чистите зубы аккуратно без сильного давления на зубной ряд, а также пользуйтесь дополнительными средствами гигиены — например, ополаскивателем для полости рта, который вам порекомендует стоматолог при осмотре.Совет № 3. Питайтесь правильноДля профилактики дефицита питательных веществ и микроэлементов как у беременной, так и у ребенка после рождения, будущей маме необходимо питаться сбалансировано и правильно. Включите в свой рацион продукты, богатые кальцием (творог и твердый сыр) и витамином D для его усвоения (яйца и морепродукты), а также витаминами C и F (грецкие орехи, свежие фрукты). Если в силу плохого самочувствия у вас наблюдаются проблемы с питанием, проконсультируйтесь со специалистом на предмет приема витаминно-минеральных комплексов.Совет № 4. Помните о профилактикеВ период вынашивания малыша будущей маме имеет смысл обратиться к врачу-гигиенисту и выполнить профессиональную гигиену полости рта. В ходе процедуры специалист удалит из труднодоступных мест пигментированный налет и зубной камень, которые являются источником бактерий и провоцируют развитие кариеса и пародонтоза.Кроме того, чтобы укрепить зубы, беременная женщина может пройти процедуру реминерализации зубной эмали — это безопасно, эффективно и не требует введения анестезии.Совет № 5. Не запускайте проблемыЕсли радость от ожидания малыша омрачила зубная боль, ни в коем случае не стоит её терпеть. То же касается и появления дискомфорта в ротовой полости и прочих соответствующих жалоб — при обнаружении проблем незамедлительно обращайтесь к специалисту, чтобы не усугубить ситуацию. Врач проведет осмотр, оценит состояние зубов и решит — принять меры при наличии показаний или отложить манипуляции на послеродовой период.Имейте в виду, что современные методы стоматологического лечения и диагностики безопасны и не принесут вреда ни будущей маме, ни ребенку, но о своем «положении» стоматологу нужно непременно сообщать заранее.ВыводыЕсли вы планируете беременность, включите в «обходной» лист врача-стоматолога и приведите свои зубы в порядок за 2–3 месяца до зачатия: решите имеющиеся проблемы и выполните профгигиену.Если же вы уже ждете малыша, придерживайтесь этих простых советов и доверьтесь профессионалам: посещайте стоматолога с профилактической целью 1 раз в триместр. Специалист проконсультирует вас и даст необходимые рекомендации по уходу за полостью рта, чтобы вы смогли сохранить красоту своей улыбки на долгие годы.