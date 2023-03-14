6 детских инфекций, от которых взрослый может умереть или стать калекой

Если в вашей медицинской карте нет данных о том, что вы переболели ветрянкой, корью или паротитом, стоит подумать о своей защите. Чем вы старше, тем опаснее становятся «детские» инфекции.Ветрянка, краснуха, корь и некоторые другие инфекции считаются детскими, потому что подавляющее число людей переносит их в период дошкольного и школьного возраста. В результате во взрослую жизнь мы шагаем со стойким иммунитетом к таким вирусам, поскольку болеем ими всего единожды в жизни.Но если в силу различных обстоятельств вы не переболели какой-либо из этих инфекций, у вас нет прививки, то болезнь в 30-40 лет может иметь печальные последствия. Врач-педиатр клиники «АБИА» Евгения Лушнова рассказала «Доктору Питеру», каких осложнений стоит опасаться.Самые частыеПосле пандемии коронавирусной инфекции подняли голову вирусы, которые ранее считались редко встречающимися благодаря вакцинации или имели характер сезонных, локальных вспышек в детских коллективах. Особенно напряженной стала ситуация с корью, ее все чаще регистрируют в виде вспышек в отдельных регионах страны. Зачастую это завозные случаи, связанные с миграцией населения, но поскольку есть процент людей, у которых иммунитет к инфекции отсутствует, болезнь распространяется.Вторая болезнь, которая тоже сейчас актуальна, — это ветряная оспа. Периодически регистрируются вспышки среди детей, посещающих детский сад и школу. А те взрослые, которые тесно контактируют с болеющими детьми, рискуют подхватить болезнь, если они ранее ее не переносили и не прививались.6 инфекций, которые угрожают взрослымКонечно, список «детских» вирусов достаточно обширный, чаще всего малыши болеют ОРВИ, гриппом и карантинными инфекциями. Большинство из инфекций, которые малыш приносит домой, в семью, взрослым никак не вредят, родители к большинству простуд уже за свою жизнь сформировали иммунитет. Но некоторые детские инфекции бывают очень опасны для взрослых.Болезни могут протекать достаточно тяжело, наслаиваясь на изначально не самое лучшее состояние здоровья. Могут возникать осложнения, а у некоторых заболевших — необратимые последствия и даже летальный исход. Среди всех выделяют шестерку инфекций:краснуха,ветряная оспа,корь,скарлатина,коклюш,паротит.Все они передаются легко, по воздуху, воздушно-капельным путем. Заразиться при тесном контакте с болеющим ребенком — проще простого. Особенно тяжело переносят детские инфекции беременные женщины, люди с иммунодефицитом, пожилые члены семьи.От бесплодия до АльцгеймераДетские инфекции могут серьезно подпортить взрослое здоровье. Например, паротит вызывает тяжелые поражения эндокринных органов — поджелудочной железы, яичек у мужчин. Может развиться мужское бесплодие. У женщин тоже могут пострадать различные органы. Поскольку вирус очень «любит» железистые ткани и нервную систему, то среди самых опасных для жизни осложнений можно выделить острый панкреатит, а также менингит или еще более серьезный менингоэнцефалит (воспаление оболочек и ткани мозга).Вирус ветряной оспы у взрослых и пожилых людей, даже болевших в детстве ветрянкой, вызывает опоясывающий лишай. Это осложнение чаще встречается у ослабленных людей с иммунодефицитом. При этом поражаются нервные окончания, симптомом болезни будет слабость и сильная боль по ходу нервов, у таких пациентов увеличивается риск развития болезни Альцгеймера в будущем.Будущей маме нужно быть осторожнойВзрослым людям краснуха особого вреда не нанесет — обычно инфекция протекает легко. Но для беременной женщины вирус краснухи крайне опасен. Если заражение произошло во время беременности у не привитой и не переболевшей женщины, то ребенок в утробе матери формируется с пороками развития органов — слуха, зрения, сердца. На ранних сроках заражение сопровождается выкидышем.Спрогнозировать течение — крайне сложноКорь врачи считают тяжелым заболеванием для взрослых. Она гораздо чаще, чем у детей, вызывает поражение головного мозга (коревой энцефалит, грозящий гибелью или тяжелыми последствиями для психики и здоровья в целом), легких (с развитием тяжелых вирусных пневмоний с присоединением микробной флоры).Но даже если нет этих грозных осложнений, болезнь протекает с высокой лихорадкой более 8 дней и крайне мучительными симптомами — кашлем, конъюнктивитом, ломотой в теле.А вот коклюш взрослыми переносится, напротив, легче. Хотя все зависит от особенностей иммунного реагирования. Для жизни инфекция, как правило, не опасна, но кашлять подряд 6-8 недель и более — не очень приятно.Скарлатина тоже протекает легче, но особенность стрептококка, вызывающего скарлатину, — это поражение сердца, развитие сепсиса у пожилых, ослабленных людей.Проблему может решить прививкаРешение вопроса о заболеваемости взрослых детскими инфекциями — в своевременной вакцинации. Против всех вышеперечисленных инфекций есть хорошие и эффективные вакцины.Обычно вакцинацию проводят в детском возрасте по графику национального календаря прививок под контролем врача-педиатра. У взрослых вакцинацию повторяют (проводят ревакцинацию) от кори, коклюша, ветряной оспы под контролем терапевта или иммунолога.