Уролог Корнилов дал ответ, можно ли пить алкоголь при проблемах с мужским здоровьем

Не все мужчины готовы отказаться от привычного вечернего бокала пива, даже если их здоровье неидеально. Но алкоголь совместим далеко не со всеми болезнями. О том, можно ли спиртное, если есть проблемы с простатой, объяснил уролог.Один из самых частых вопросов урологу — надо ли полностью исключать алкоголь из рациона, если есть диагноз «хронический простатит»? И бывают ли допустимые нормы спиртного, которые не повлияют на состояние здоровья мужчины?Ответ дает оперирующий врач высшей квалификационной категории.Алкоголь и простатит- Здесь все относительно просто, — рассказал в своем блоге врач-уролог Руслан Корнилов. — Алкоголь обладает раздражающим действием на слизистую мочевого пузыря, а также увеличивает отек предстательной железы. За счет этого может развиться острая задержка мочи. Так что если уже есть проблемы с предстательной железой, то соответственно алкоголь только усугубит все эти проблемы.Но на фоне обычного — вне обострения — хронического простатита, как правило, проблем не бывает, отмечает врач.- По количеству алкоголя это не имеет особого значения. Для кого-то достаточно одной рюмки, чтобы возникла задержка мочи, для других употребление может проходить безболезненно без всяких последствий, — говорит Руслан Корнилов.Ранее врач отмечал, что при обострениях простатита рекомендуется полностью исключить употребление алкоголя и убрать из рациона копчености, острые и соленые блюда, которые обладают раздражающим действием на стенку мочевого пузыря.Как проверять простату- Необходимо сдавать один раз в год кровь на PSA после 40 лет (для диагностики рака предстательной железы) и второе, что можно порекомендовать — проходить УЗИ трансабдоминально, не через прямую кишку (нет такой необходимости). Не лишним будет обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем, — советует уролог.Почему появляется простатитПростатит — это воспаление предстательной железы. Болезнь развивается чаще всего в возрасте 20-40 лет.Причины простатитаИнфекции, передающиеся половым путем.Бактериальные инфекции.Нарушение кровообращения в органах малого таза.Застой секрета в предстательной железе.Способы профилактикиОбраз жизни — соблюдение режима дня, физическая активность.Лечебная гимнастика.Правильное питание.Регулярная половая жизнь.Гигиена половой жизни.Профилактика хронических инфекций.Нормализация работы кишечника.Избегать переохлаждений.Следить за мочеиспусканием.Проходить регулярное обследование у уролога.Новое исследование про рак простатыБольшинство мужчин, у которых диагностирован рак предстательной железы, могут отсрочить или вовсе избежать агрессивного лечения. Это не повлияет на выживаемость пациентов. Ученые выяснили, что 85% случаев рака простаты можно не лечить, не облучать, не оперировать, а просто наблюдать. Но важно сдавать анализ крови на PSA раз в полгода. Данные прозвучали на ежегодной конференции Европейской ассоциации урологов в Милане.Речь идет исключительно о низкоагрессивном раке простаты — 6-7 по шкале Gleason.