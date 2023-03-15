Диетолог Мещерякова: люди могут переедать и одновременно недоедать

Диетолог и нутрициолог Татьяна Мещерякова: многие люди, употребляя большое количество пищи и калорий, в то же время недоедают, не получая важные микроэлементы.Диетолог рассказала в интервью о существовании пищевого парадокса:«Переедая, многие люди на самом деле недоедают: у них дефицит полезных веществ в рационе».По словам Мещеряковой, данное явление связано с тем, что современными людьми употребляется в пищу много переработанных и готовых продуктов, нередко они составляют большинство дневного рациона. В результате, употребляя много такой еды, люди переедают в плане калорий и одновременно недоедают, не получая с ней питательные вещества в виде минералов, витаминов, аминокислот. Главным источником таких веществ являются натуральные, малообработанные продукты – овощи, фрукты, зелень, крупы, мясо.Мещерякова отметила, что одним из признаков подобного переедания «пустыми» калориями является лишний вес. Специалист подчеркнула, что клетки человеческого тела нуждаются в постоянном получении микролементов, витаминов, полезных жирных кислот. Их дефицит чреват развитием нарушения жирового обмена и появления таких опасных состояний как инсулинорезистентность, повышенный уровень сахара в крови, диабет, избыточное жироотложение.Кроме того, когда человек много ест, но клетки его организма все равно недоедают, поскольку не получают нужных им компонентов, может возникать заметное снижение физической активности, упадок энергетического тонуса, умственная заторможенность. Доводы врача опубликовало издание Life.