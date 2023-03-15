Выявлена еще одна польза средиземноморской диеты

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О пользе средиземноморской диеты сказано много. Она помогает наладить обменные процессы. чем способствует поддержанию оптимального веса. Даже при коронавирусе она облегчает течение заболевания. А сейчас британские специалисты выяснили еще одно позитивное направление этой системы питания.Исследовательский коллектив из Университета Ньюкасла поделился с читателями издания BMC Medicine результатами своей новой работы. Они выявили позитивное влияние средиземноморской диеты на когнитивные способности человека. В частности, развитие деменции она снижает на 23 процента.Особенность средиземноморской диеты в сбалансированности рациона. Это меню, богатое морепродуктами, также его базовыми продуктами являются фрукты и орехи, злаки и жиры, в первую очередь, оливковое масло.Новое исследование от ряда предыдущих отличается масштабностью, никогда ранее не было такого обширного охвата участников. Авторы подвергли анализу данные 60 298 человек, а длительность наблюдений составила десять лет.Выяснилась удивительная закономерность. Даже если у людей были генетические риски развития нейродегенеративных патологий, они частично нивелировались этим комплексом питания. А в целом, показало исследование, риски по деменции такая диета снижает на 23 процента.