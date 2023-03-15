Выявлена еще одна польза средиземноморской диеты
Исследовательский коллектив из Университета Ньюкасла поделился с читателями издания BMC Medicine результатами своей новой работы. Они выявили позитивное влияние средиземноморской диеты на когнитивные способности человека. В частности, развитие деменции она снижает на 23 процента.
Особенность средиземноморской диеты в сбалансированности рациона. Это меню, богатое морепродуктами, также его базовыми продуктами являются фрукты и орехи, злаки и жиры, в первую очередь, оливковое масло.
Новое исследование от ряда предыдущих отличается масштабностью, никогда ранее не было такого обширного охвата участников. Авторы подвергли анализу данные 60 298 человек, а длительность наблюдений составила десять лет.
Выяснилась удивительная закономерность. Даже если у людей были генетические риски развития нейродегенеративных патологий, они частично нивелировались этим комплексом питания. А в целом, показало исследование, риски по деменции такая диета снижает на 23 процента.
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Добавил gorizont в категорию Разное
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