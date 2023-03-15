Врач Савонина: людьми с лишним весом легче переносится химиотерапия

Врач-кардиолог Ольга Савонина: люди, имеющие лишний вес из-за повышенного содержания жира в организме, демонстрируют более высокие показатели выживаемости.Врач Савонина напомнила в интервью о существующем «парадоксе ожирения», который в свое время был выявлен при исследовании людей с лишним весом, страдавших ишемической болезнью сердца. Ученые установили, что показатели таких пациентов после операции были лучше по сравнению с людьми, которые были стройными.Ольга Савонина отметила, что парадокс ожирения проявляется также в том, как пациенты переносят лечение рака. Медик рассказала:«Люди с избытком жира в организме имеют показатели выживаемости выше, чем те, у кого нормальный вес».В частности, специалист констатировала, что людьми с лишним весом легче переносится химиотерапия – при имеющемся избытке жира у таких пациентов реже возникают побочные эффекты. Кроме того, имеющийся в теле жир способствует активному размножению важных для иммунитета Т-лимфоцитов.Также, добавила кардиолог, организм, в котором имеется избыток жировой ткани, в большем количестве производит гормон грелин, препятствующий развитию такой патологии как сердечная недостаточность.В то же время, подчеркнула врач, ожирение нельзя считать безусловно полезным.«Люди с ожирением имеют риски развития болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и других заболеваний», - предупредила специалист.