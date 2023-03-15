Какое обследование пройти, чтобы на 100% исключить проблемы с сердцем — совет кардиолога

У нашего сердца есть огромный запас прочности — и лучше не ждать, когда оно даст сбой. Ведь тогда может быть уже поздно. Кардиолог назвала анализы и обследования, которые помогут точно понять, все ли в порядке с вашим сердцем.Не спешите утверждать, что ваше сердце работает «как часы». Многие сердечно-сосудистые заболевания протекают без каких-либо симптомов. И боль как явный признак, что с сердцем уже что-то не так, появляется, только когда уже развились осложнения вроде ишемии, инфаркта и сердечной недостаточности. А эти диагнозы — причина многих смертей. И бывает так, что между первыми симптомами болезней сердца и летальным исходом может пройти всего несколько минут.У нашего сердца есть огромный запас прочности, утверждает врач-кардиолог Анна Кореневич. Поэтому не стоит ждать, когда оно заболит. Лучше проверить его здоровье заранее. Какие анализы и обследования пройти, чтобы быть уверенным, что сердце в полном порядке?— Болезнь сердца, как и любое другое опасное заболевание, лучше выявлять на ранних стадиях, — говорит врач-кардиолог Анна Кореневич. — Для этого надо регулярно походить диспансеризацию — кардио-чекап. Эта стратегия помогает предотвращать болезни сердца на ранних стадиях и спасать миллионы жизней.Список анализов, чтобы проверить здоровье сердцаКлинический анализ крови.Клинический анализ мочи.Биохимический анализ крови.Печеночно-почечный профиль — общий белок, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, билирубин, КФК, креатинин, калий, мочевина, мочевая кислота.— Этот анализ покажет состояние печени и почек, от которого напрямую зависит состояние сердца, — рассказывает кардиолог.Липидный профиль: ОХ, ХЛНП, ХЛВП, ТГ, альфа-липопротеин, гомоцистеин.— Покажет риски атеросклероза, ишемической болезни сердца и головного мозга, — говорит Анна Кореневич.Маркеры воспаления — СРБ и ферритин.Риски тромбозов — Д-димер, фибриноген, АЧТВ.Уровень сердечного тропонина, натрийуретический пептид и антитела к миокарду помогут исключить сердечную недостаточность, острый инфаркт и миокардит.Гормоны щитовидной железы — ТТГ, Т3, Т4.— Эти анализы тоже очень важны для кардиолога. После перенесенной коронавирусной инфекции часто развиваются проблемы в щитовидке, — поясняет эксперт.Уровень глюкозы и гликированный гемоглобин.— Эти показатели помогут исключить частый спутник болезней сердца — сахарный диабет, — говорит кардиолог.Обследования, чтобы проверить здоровье сердцаЭКГ,УЗИ сердца, сосудов шеи (брахицефальных артерий),УЗИ вен и артерий нижних конечностей, ХМ ЭКГ.— Для 100% уверенности в отсутствии проблем с сердцем желательно выполнить ЭКГ под нагрузкой (тредмил-тест, велоэргометрия или стресс-ЭХОКГ), — советует Анна Кореневич.