Какое обследование пройти, чтобы на 100% исключить проблемы с сердцем — совет кардиолога
Не спешите утверждать, что ваше сердце работает «как часы». Многие сердечно-сосудистые заболевания протекают без каких-либо симптомов. И боль как явный признак, что с сердцем уже что-то не так, появляется, только когда уже развились осложнения вроде ишемии, инфаркта и сердечной недостаточности. А эти диагнозы — причина многих смертей. И бывает так, что между первыми симптомами болезней сердца и летальным исходом может пройти всего несколько минут.
У нашего сердца есть огромный запас прочности, утверждает врач-кардиолог Анна Кореневич. Поэтому не стоит ждать, когда оно заболит. Лучше проверить его здоровье заранее. Какие анализы и обследования пройти, чтобы быть уверенным, что сердце в полном порядке?
— Болезнь сердца, как и любое другое опасное заболевание, лучше выявлять на ранних стадиях, — говорит врач-кардиолог Анна Кореневич. — Для этого надо регулярно походить диспансеризацию — кардио-чекап. Эта стратегия помогает предотвращать болезни сердца на ранних стадиях и спасать миллионы жизней.
Список анализов, чтобы проверить здоровье сердца
Клинический анализ крови.
Клинический анализ мочи.
Биохимический анализ крови.
Печеночно-почечный профиль — общий белок, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, билирубин, КФК, креатинин, калий, мочевина, мочевая кислота.
— Этот анализ покажет состояние печени и почек, от которого напрямую зависит состояние сердца, — рассказывает кардиолог.
Липидный профиль: ОХ, ХЛНП, ХЛВП, ТГ, альфа-липопротеин, гомоцистеин.
— Покажет риски атеросклероза, ишемической болезни сердца и головного мозга, — говорит Анна Кореневич.
Маркеры воспаления — СРБ и ферритин.
Риски тромбозов — Д-димер, фибриноген, АЧТВ.
Уровень сердечного тропонина, натрийуретический пептид и антитела к миокарду помогут исключить сердечную недостаточность, острый инфаркт и миокардит.
Гормоны щитовидной железы — ТТГ, Т3, Т4.
— Эти анализы тоже очень важны для кардиолога. После перенесенной коронавирусной инфекции часто развиваются проблемы в щитовидке, — поясняет эксперт.
Уровень глюкозы и гликированный гемоглобин.
— Эти показатели помогут исключить частый спутник болезней сердца — сахарный диабет, — говорит кардиолог.
Обследования, чтобы проверить здоровье сердца
ЭКГ,
УЗИ сердца, сосудов шеи (брахицефальных артерий),
УЗИ вен и артерий нижних конечностей, ХМ ЭКГ.
— Для 100% уверенности в отсутствии проблем с сердцем желательно выполнить ЭКГ под нагрузкой (тредмил-тест, велоэргометрия или стресс-ЭХОКГ), — советует Анна Кореневич.
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