Трихолог Нагайцева рассказала о причинах выпадения волос у женщин

По словам специалиста, одной из типичных причин заметной потери волос у женщин является дефицит железа.Трихолог Юлия Нагайцева рассказала в интервью, какие причины чаще всего скрываются за жалобами женщин на интенсивный «волосопад». По словам медика, наиболее массовой причиной выпадения волос у представительниц прекрасного пола оказывается недостаток железа.«Латентный дефицит железа – проблема номер один у женщин, особенно молодых женщин детородного возраста», - сказала об этом Нагайцева.Говоря о дефиците питательных веществ, трихолог подтвердила его влияние на женское облысение. Нагайцева уточнила, нехватка каких именно веществ провоцирует выпадение волос:«Дефицит витамина D, омеги-3, цинка, селена, магния, белка и витамина B7».Кроме того, предупредила врач в своем комментарии News.ru, причиной выпадения волос могут быть некоторые лекарственные препараты – например, противовоспалительные средства, принимаемые при той же головной или зубной боли.Влияет на состояние волос у женщин и состояние эндокринной системы. Нарушения в работе желез могут способствовать существенному поредению шевелюры, ухудшению качества волос. Проблемы с щитовидной железой часто ведут к тому, что женщины теряют волосы.