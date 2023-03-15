Российские учёные создали уникальный антибиотик
В сообщении Минздрава, опубликованном на официальном телеграм-канале, сказано, что уникальность препарата заключается в том, что он работает по отличному от других антибиотиков принципу.
«Антибиотики обычно убивают бактерии для того, чтобы подавить инфекцию. Подход наш заключался в том, что препарат должен не убивать бактерии, а только их обезоруживать», – рассказала о принципе действия нового препарата руководитель отдела медицинской микробиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Наиля Зигангирова.
С 2018 года в клинических испытаниях участвовали 17 клинических центров и 770 пациентов с осложнёнными инфекциями мочевыводящих путей. Несмотря на курс антибиотиков, эти пациенты страдали рецидивами по несколько раз в год. С новым препаратом эффективность лечения увеличилась на 25%.
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь пояснил, что фтортиазинон – это препарат, который модифицирует заболевание. Основным результатом исследований, по его словам, стало отсутствие рецидива, отсутствие возвращения заболевания у большинства пациентов.
До конца клинических испытаний препарат уже планируют зарегистрировать как средство для лечения уропатий. В последствии спектр действия планируют расширить. Выпускаться препарат будет в жидкой форме – для инъекций и капельниц.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий