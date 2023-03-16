Что такое озонотерапия и кому она нужна
Озонотерапия — это физиотерапевтическая процедура, во время которой в организм вводится озон. С этим бесцветным газом знаком каждый, кто хоть однажды вдыхал воздух после грозы. Под воздействием мощных электрических разрядов, например молний, кислород меняет свою форму: его молекулы присоединяют к себе дополнительный атом. Так вместо стандартного кислорода (химическая формула О2) образуется озон (О3).
Озон очень нестабилен и быстро распадается. Но даже за короткое время он способен повлиять на органические соединения: разрушить оболочки бактерий, прервать рост клеток в грибковых соединениях, остановить размножение вирусов. Благодаря этому озонированный воздух уже пару веков используют для дезинфекции воды в бассейнах, устранения плесени, обеззараживания общественных помещений.
Во время Первой мировой войны кто-то попробовал обработать озонированным воздухом раны — и оказалось, что они реже воспаляются и быстрее затягиваются
Но этим таланты озона не ограничиваются.
Как озон влияет на здоровье
Данные на этот счёт противоречивы. Однако существуют отдельные исследования, которые подтверждают пользу озонотерапии.
1. Борется с инфекциями
Озон эффективен при лечении воспалительных процессов, вызванных:
бактериями;
вирусами;
грибком;
дрожжами;
простейшими одноклеточными организмами.
Также озон помогает избавиться от инфицированных клеток. А очистившийся организм, в свою очередь, начинает производить новые, здоровые.
2. Улучшает доступ кислорода в ткани
Озон влияет на красные кровяные тельца — эритроциты — таким образом, что они активнее отдают кислород в ткани. Из-за этого улучшается энергетический обмен веществ. Простыми словами: человек начинает чувствовать себя гораздо бодрее, чем до процедуры.
3. Озон противостоит свободным радикалам
Он стимулирует выработку ферментов-антиоксидантов, которые защищают клетки тела от повреждений и мутаций, вызванных свободными радикалами. Это очень полезное свойство, учитывая, что свободные радикалы провоцируют развитие многих серьёзных заболеваний — от диабета и рака до нарушений в работе мозга.
4. Укрепляет иммунитет
Раствор О3, вводимый в определённой концентрации, заставляет организм усиливать производство интерферонов — белков, которые подавляют развитие вирусной инфекции. Также активнее вырабатываются другие защитные вещества. Например, пептид интерлейкин-2, который отвечает за скорость иммунного ответа. То есть за то, как быстро иммунитет отреагирует на вторжение вирусов или бактерий.
5. Помогает снизить боль
По крайней мере, такой эффект наблюдается у мышей. В 2009 году учёные проверили действие озонотерапии на грызунах с повреждениями нервной ткани. Выяснилось, что даже однократная инъекция озонированного физиологического раствора существенно снижает боль и делает мышей более спокойными.
Почему озонотерапия может быть опасной
Несмотря на возможную впечатляющую пользу для здоровья, доказательная медицина относится к озонотерапии с подозрением. Так, американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) до сих пор не регламентировало и даже не одобрило использование этой процедуры для лечения заболеваний. И причина простая.
Тот факт, что озонотерапия полезна, ещё не означает, что она не вредна
На сегодняшний день недостаточно долгосрочных исследований, которые позволили бы установить все возможные побочные эффекты от введения озона в организм. А между тем такие последствия могут существовать.
Наука зафиксировала несколько случаев, когда озонотерапия серьёзно била по здоровью. Зарегистрированные побочные эффекты включают в себя:
возникновение одышки и других проблем с дыханием;
отёк кровеносных сосудов;
проблемы с сердцем;
повышенный риск инсульта;
лёгочную эмболию и смерть.
Здесь важно подчеркнуть, что подобные последствия — явление крайне редкое. Однако прежде, чем решаться на процедуру, запомните возможные негативные сценарии и как минимум проконсультируйтесь с терапевтом.
Как проводится озонотерапия
Озон ни в коем случае нельзя вводить в организм в чистом виде или вдыхать: газ оказывает токсическое действие на лёгкие. Чтобы доставить перспективно целительный газ в тело, физиотерапевты используют разные способы:
вводят внутривенно озонированный (прошедший через медицинский прибор — озонатор) физраствор;
отбирают немного крови, озонируют её и возвращают в кровоток с помощью инъекций;
смазывают повреждённые участки тела озонированным оливковым маслом;
дают пациенту выпить озонированную воду;
делают ингаляции с озонированной водой или маслом;
промывают носоглотку озонированной водой;
вводят озонокислородную смесь ректально (через анальное отверстие).
Какой способ выбрать, зависит от эффекта, который вы хотите получить. Так, если речь идёт об ОРВИ и больном горле, назначаются ингаляции или промывание носоглотки. Если цель — заживление ран, на кожу накладывают масляные повязки. А когда надо повысить иммунитет или побороть внутреннее воспаление, врач назначает инъекции или капельницы с озонированным физраствором.
В любом случае последнее слово в выборе процедуры за медиком, который её проводит и несёт ответственность за здоровье пациента.
Кому может помочь озонотерапия
Ещё раз напомним: доказательная медицина на данный момент не очень приветствует этот способ лечения. Тем не менее есть состояния, при которых процедура может быть рассмотрена в качестве варианта терапии.
1. Заболевания лёгких и дыхательной системы
Поскольку озон заставляет кровь отдавать органам и тканям больше кислорода, нагрузка на лёгкие снижается. В теории это может облегчить состояние при пневмонии, бронхитах, астме, хронической обструктивной болезни лёгких. Но достаточного количества научных данных на этот счёт не существует. Клинические исследования по поводу астмы и хронической обструктивной болезни лёгких только проводятся.
Внимание! Ни в коем случае не занимайтесь самоназначениями и не пытайтесь лечить воспаление лёгких или астму установкой бытового озонатора воздуха. Эксперты авторитетной медицинской организации Mayo Clinic предупреждают: вдыхание озона, даже в небольших количествах, может вызвать раздражение лёгких и усугубить ваше состояние.
2. Диабет
Диабет опасен осложнениями: болезнь может привести к слепоте, нарушению работы почек, гипертонии, поражениям сердца и мозга. К этому во многом приводит ускорившийся при диабете окислительный стресс — атака тех самых свободных радикалов, о которых мы уже упоминали выше.
Поскольку озон способен противостоять свободным радикалам, озонотерапия снижает риски.
Также у людей с диабетом нередко образуются язвы, да и в целом они страдают от медленного заживления ран. В исследовании 2015 года учёным удалось доказать, что озонотерапия помогает организму восстанавливать повреждённую кожу.
3. Нарушения иммунитета
Озон заставляет иммунную систему работать активнее и таким образом помогает организму справиться с атакой вирусов и бактерий.
Доходит до сенсаций: так, в 1991-м по результатам одного исследования было объявлено, что озонотерапия полностью инактивировала вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Правда, позднее (2008 год) другое исследование не смогло обнаружить какого-либо влияния озона на ВИЧ. Вопрос эффективности газа в случае данного иммунного расстройства подвис в воздухе.
4. Другие состояния
Клинические испытания ведутся и по другим направлениям. Так, в 2017-м году небольшое исследование с участием 17 добровольцев установило, что озонотерапия улучшает состояние при хронической обструктивной болезни лёгких и муковисцидозе. Понятно, что доказательная медицина не может опираться на столь скудные данные. Однако перспективы у этого метода лечения всё-таки есть.
Также эффект озонотерапии изучается на людях с артритом коленного сустава и другими воспалительными заболеваниями. Но результаты пока отсутствуют.
Выводы
Вердикт на сегодняшний день прост. Озонотерапия — очень перспективный метод, который, возможно, действительно помогает справиться с целым рядом заболеваний. Но абсолютно достоверных научных подтверждений этому ещё нет.
Так что попробовать-то можно. Естественно, после консультации с наблюдающим вас врачом (терапевтом или более узким специалистом) и лишь в том случае, если озонотерапию проведёт опытный физиотерапевт, знающий все нюансы дозировок озона и собственно процедуры. Но будет ли от этого эффект — такой вопрос на данный момент остаётся открытым.
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