Что такое озонотерапия и кому она нужна

Мгновенно укрепляет иммунитет, облегчает состояние при артрите, диабете и астме — процедуре приписывают немало чудодейственных свойств.Озонотерапия — это физиотерапевтическая процедура, во время которой в организм вводится озон. С этим бесцветным газом знаком каждый, кто хоть однажды вдыхал воздух после грозы. Под воздействием мощных электрических разрядов, например молний, кислород меняет свою форму: его молекулы присоединяют к себе дополнительный атом. Так вместо стандартного кислорода (химическая формула О2) образуется озон (О3).Озон очень нестабилен и быстро распадается. Но даже за короткое время он способен повлиять на органические соединения: разрушить оболочки бактерий, прервать рост клеток в грибковых соединениях, остановить размножение вирусов. Благодаря этому озонированный воздух уже пару веков используют для дезинфекции воды в бассейнах, устранения плесени, обеззараживания общественных помещений.Во время Первой мировой войны кто-то попробовал обработать озонированным воздухом раны — и оказалось, что они реже воспаляются и быстрее затягиваютсяНо этим таланты озона не ограничиваются.Как озон влияет на здоровьеДанные на этот счёт противоречивы. Однако существуют отдельные исследования, которые подтверждают пользу озонотерапии.1. Борется с инфекциямиОзон эффективен при лечении воспалительных процессов, вызванных:бактериями;вирусами;грибком;дрожжами;простейшими одноклеточными организмами.Также озон помогает избавиться от инфицированных клеток. А очистившийся организм, в свою очередь, начинает производить новые, здоровые.2. Улучшает доступ кислорода в тканиОзон влияет на красные кровяные тельца — эритроциты — таким образом, что они активнее отдают кислород в ткани. Из-за этого улучшается энергетический обмен веществ. Простыми словами: человек начинает чувствовать себя гораздо бодрее, чем до процедуры.3. Озон противостоит свободным радикаламОн стимулирует выработку ферментов-антиоксидантов, которые защищают клетки тела от повреждений и мутаций, вызванных свободными радикалами. Это очень полезное свойство, учитывая, что свободные радикалы провоцируют развитие многих серьёзных заболеваний — от диабета и рака до нарушений в работе мозга.4. Укрепляет иммунитетРаствор О3, вводимый в определённой концентрации, заставляет организм усиливать производство интерферонов — белков, которые подавляют развитие вирусной инфекции. Также активнее вырабатываются другие защитные вещества. Например, пептид интерлейкин-2, который отвечает за скорость иммунного ответа. То есть за то, как быстро иммунитет отреагирует на вторжение вирусов или бактерий.5. Помогает снизить больПо крайней мере, такой эффект наблюдается у мышей. В 2009 году учёные проверили действие озонотерапии на грызунах с повреждениями нервной ткани. Выяснилось, что даже однократная инъекция озонированного физиологического раствора существенно снижает боль и делает мышей более спокойными.Почему озонотерапия может быть опаснойНесмотря на возможную впечатляющую пользу для здоровья, доказательная медицина относится к озонотерапии с подозрением. Так, американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) до сих пор не регламентировало и даже не одобрило использование этой процедуры для лечения заболеваний. И причина простая.Тот факт, что озонотерапия полезна, ещё не означает, что она не вреднаНа сегодняшний день недостаточно долгосрочных исследований, которые позволили бы установить все возможные побочные эффекты от введения озона в организм. А между тем такие последствия могут существовать.Наука зафиксировала несколько случаев, когда озонотерапия серьёзно била по здоровью. Зарегистрированные побочные эффекты включают в себя:возникновение одышки и других проблем с дыханием;отёк кровеносных сосудов;проблемы с сердцем;повышенный риск инсульта;лёгочную эмболию и смерть.Здесь важно подчеркнуть, что подобные последствия — явление крайне редкое. Однако прежде, чем решаться на процедуру, запомните возможные негативные сценарии и как минимум проконсультируйтесь с терапевтом.Как проводится озонотерапияОзон ни в коем случае нельзя вводить в организм в чистом виде или вдыхать: газ оказывает токсическое действие на лёгкие. Чтобы доставить перспективно целительный газ в тело, физиотерапевты используют разные способы:вводят внутривенно озонированный (прошедший через медицинский прибор — озонатор) физраствор;отбирают немного крови, озонируют её и возвращают в кровоток с помощью инъекций;смазывают повреждённые участки тела озонированным оливковым маслом;дают пациенту выпить озонированную воду;делают ингаляции с озонированной водой или маслом;промывают носоглотку озонированной водой;вводят озонокислородную смесь ректально (через анальное отверстие).Какой способ выбрать, зависит от эффекта, который вы хотите получить. Так, если речь идёт об ОРВИ и больном горле, назначаются ингаляции или промывание носоглотки. Если цель — заживление ран, на кожу накладывают масляные повязки. А когда надо повысить иммунитет или побороть внутреннее воспаление, врач назначает инъекции или капельницы с озонированным физраствором.В любом случае последнее слово в выборе процедуры за медиком, который её проводит и несёт ответственность за здоровье пациента.Кому может помочь озонотерапияЕщё раз напомним: доказательная медицина на данный момент не очень приветствует этот способ лечения. Тем не менее есть состояния, при которых процедура может быть рассмотрена в качестве варианта терапии.1. Заболевания лёгких и дыхательной системыПоскольку озон заставляет кровь отдавать органам и тканям больше кислорода, нагрузка на лёгкие снижается. В теории это может облегчить состояние при пневмонии, бронхитах, астме, хронической обструктивной болезни лёгких. Но достаточного количества научных данных на этот счёт не существует. Клинические исследования по поводу астмы и хронической обструктивной болезни лёгких только проводятся.Внимание! Ни в коем случае не занимайтесь самоназначениями и не пытайтесь лечить воспаление лёгких или астму установкой бытового озонатора воздуха. Эксперты авторитетной медицинской организации Mayo Clinic предупреждают: вдыхание озона, даже в небольших количествах, может вызвать раздражение лёгких и усугубить ваше состояние.2. ДиабетДиабет опасен осложнениями: болезнь может привести к слепоте, нарушению работы почек, гипертонии, поражениям сердца и мозга. К этому во многом приводит ускорившийся при диабете окислительный стресс — атака тех самых свободных радикалов, о которых мы уже упоминали выше.Поскольку озон способен противостоять свободным радикалам, озонотерапия снижает риски.Также у людей с диабетом нередко образуются язвы, да и в целом они страдают от медленного заживления ран. В исследовании 2015 года учёным удалось доказать, что озонотерапия помогает организму восстанавливать повреждённую кожу.3. Нарушения иммунитетаОзон заставляет иммунную систему работать активнее и таким образом помогает организму справиться с атакой вирусов и бактерий.Доходит до сенсаций: так, в 1991-м по результатам одного исследования было объявлено, что озонотерапия полностью инактивировала вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).Правда, позднее (2008 год) другое исследование не смогло обнаружить какого-либо влияния озона на ВИЧ. Вопрос эффективности газа в случае данного иммунного расстройства подвис в воздухе.4. Другие состоянияКлинические испытания ведутся и по другим направлениям. Так, в 2017-м году небольшое исследование с участием 17 добровольцев установило, что озонотерапия улучшает состояние при хронической обструктивной болезни лёгких и муковисцидозе. Понятно, что доказательная медицина не может опираться на столь скудные данные. Однако перспективы у этого метода лечения всё-таки есть.Также эффект озонотерапии изучается на людях с артритом коленного сустава и другими воспалительными заболеваниями. Но результаты пока отсутствуют.ВыводыВердикт на сегодняшний день прост. Озонотерапия — очень перспективный метод, который, возможно, действительно помогает справиться с целым рядом заболеваний. Но абсолютно достоверных научных подтверждений этому ещё нет.Так что попробовать-то можно. Естественно, после консультации с наблюдающим вас врачом (терапевтом или более узким специалистом) и лишь в том случае, если озонотерапию проведёт опытный физиотерапевт, знающий все нюансы дозировок озона и собственно процедуры. Но будет ли от этого эффект — такой вопрос на данный момент остаётся открытым.