Диетолог Круглова: худеющим не нужно полностью отказываться от сладкого

По словам диетолога Натальи Кругловой, полный отказ от сладкого худеющим людям скорее навредит, чем поможет.Весной попытки худеть предпринимаются с удвоенной силой. Многие с этой целью отказываются от продуктов, с употреблением которых обычно ассоциируется лишний вес, – например, вычеркивают из рациона все сладкое иди жирное. Диетолог Круглова отметила в интервью, что такой радикальный подход в большинстве случаев оказывается совершенно неоправданным. Более того, способствует проблемам с пищевым поведением.«Худеющим россиянам опасно полностью отказываться от сладкого и жирного, так как высок риск сорваться и вновь начать злоупотреблять кондитерскими изделиями или фастфудом», - сказала специалист.Порталу News.ru Круглова объяснила, что в условиях абсолютного отказа повышается тревожность. Человек начинает беспокоиться из-за того, что не может позволить себе «запретных» продуктов. Возникает эффект сжатой пружины, которая однажды не выдерживает давления и разжимается. То есть, после того, как накопившееся беспокойство достигает некоего предела, оно перестает контролироваться и случается срыв.«Лучше просто ограничить в рационе сладкое и жирное: кондитерские изделия, колбасы, мясные полуфабрикаты, жирные виды мяса», - посоветовала эксперт.Круглова порекомендовала худеющим обращать внимание на то, содержится ли в покупаемых ими продуктах добавленный сахар. Чем больше употребляется такой еды, тем больше шансов набрать лишние килограммы.