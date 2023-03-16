Почему опасно пить слишком много воды

Врачи часто говорят о том, что необходимо потреблять достаточный объем воды. Вот только сколько это конкретно, мнения расходятся. Чаще всего звучит цифра два литра в сутки.Известный теледоктор Александр Мясников в своем Телеграм-канале предупреждает россиян, чтобы не переусердствовали в этом вопросе. Мало живительной влаги — плохо для организма, но и перебор чреват негативными последствиями. И дело не только в опасности отеков, что само по себе неприятно. в первую очередь врач обратил внимание на соляной баланс.О вреде избытка соли не говорит лишь ленивый. И в этом много правды. Чрезмерное потребление этой приправы провоцирует скачки давления, а потом и стойкую гипертонию. Дальше по цепочке идут болезни почек и повышенные риски онкологии.Как и всего на свете, у этой проблемы есть и оборотная сторона: нехватка той же соли тоже не в плюс здоровью. При низком уровне натрия и хлора, главных компонентов поваренной соли, развиваются тяжёлые неврологические проявления. Это головокружения с потерей сознания, судороги, случаются и фатальные исходы.Если выпивать вместе с продуктами питания 3-4 литра влаги в день, то концентрация натрия в крови упадет до критических показателей. Правда, в России в среднем съедают соли больше нормы. Она составляет 5-6 граммов в сутки, а мы поедаем вдвое больше.Проблема в том, напоминает Мясников, что это вещество содержится в большинстве продуктов питания: в мясных полуфабрикатах, в масле и пр. Скажем, в 100 граммах хлеба уже присутствует грамм соли. Так что досаливаем мы лишь пятую часть от общего объема.