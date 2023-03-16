Врач Ильинская назвала основные осложнения повышенного давления

Неконтролируемая гипертония может незаметно повреждать внутренние органы.Повышенное кровяное давление (гипертония) представляет собой состояние, при котором увеличивается давление кровотока на стенки сосудов. Очень часто развитие гипертонии происходит незаметно для человека – он может годами жить с повышенным давлением, подвергая свое здоровье серьезному риску. Высокое кровяное давление вызывает проблемы с сердцем и часто приводит к возникновению так называемых сосудистых катастроф – сердечных приступов, инсультов. Кроме того, его негативному влиянию подвергаются другие внутренние органы. Об основных осложнениях со здоровьем, к которым может привести не леченая гипертония, рассказала врач-терапевт Тамара Ильинская.Повреждение артерий. У людей повышенным давлением повреждаются клетки внутренней оболочки артерий. Это вдет к тому, что они утрачивают эластичность и гибкость, перестают расширяться в случае увеличенного притока крови. На этом фоне развивается атеросклероз.Повреждение сердца. Проблемы с сердцем – один из ключевых побочных эффектов гипертонии: они могут включать ишемическую болезнь сердца, увеличение размера сердца и изменение его формы, а в тяжелых случаях – сердечную недостаточность.Повреждение головного мозга. Проблемы с мозгом у гипертоников возникают в тесной связи с повреждением кровеносных артерий и ослаблением сердечной мышцы. Последствием хронически высокого давления могут стать транзиторная ишемическая атака (ТИА), инсульт, легкие когнитивные нарушения и деменция.Повреждение почек. Почки обычно отфильтровывают лишнюю жидкость и отходы из крови, а для этого процесса необходимы здоровые кровеносные сосуды. Если из-за повышенного давления сосуды повреждаются, это препятствует нормальной работе почек.Врач Ильинская добавила: помимо названных проблем со здоровьем, гипертония также может негативно влиять на органы зрения, способствовать сексуальной дисфункции.Признаки гипертонии. По словам медика, взрослые люди должны контролировать свое кровяное давление независимо от появления каких-то симптомов. Начало развивающейся гипертонии обычно бывает «тихим» - организм приспосабливается к росту давления и не проявляет тревожных признаков. Если же симптомы возникают, их часто принимают за рутинные недомогания.Симптомы повышенного давления.Пробуждение с головной болью.Сердцебиение.Шум в ушах.Мышечный тремор.Экстремальная усталость.Необъяснимая боль в груди.Тошнота.Головокружение.Повышенное беспокойство.