Почему люди могут спать с приоткрытыми глазами

Больная щитовидная железа, аутоиммунные заболевания, опухоли, неврологические поражения могут скрываться за таким явлением как лагофтальм.Лагофтальм также известен как «заячий глаз»: люди с этой патологией не смыкают полностью веки во время сна. Доктор медицины Анастасий Канеллопулос (профессор офтальмологии Нью-Йоркского университета) рассказал в интервью, почему может возникать подобное несмыкание.Офтальмолог отметил, что глаза во время сна не закрываются полностью у многих: некоторые исследования показывают, что такая особенность присуща 20 процентам земного населения. В большинстве случаев лагофтальм бывает слабо выраженным, просвет между веками оказывается очень узким и, как правило, его не замечают.«Сон с приоткрытыми глазами чаще встречается у женщин, у молодых людей возрастом 20-30 лет, а также у младенцев. Обычно младенцы перерастают его в течение первых двух лет жизни», - сказал доктор Канеллопулос.Ученый пояснил: у людей, которые спят с приоткрытыми глазами, нарушается механизм расслабления мышц, ответственный за закрытие век. Эксперт назвал причины этого нарушения.Врожденная особенность.Повреждение мышц век из-за инфекции, воспаления или травмы.Паралич определенных лицевых нервов из-за таких состояний, как паралич Белла, инсульт, опухоль, различные нервно-мышечные или аутоиммунные заболевания (например, синдром Гийена-Барре).Гипертиреоз, при котором глаза становятся выпученными.Неудачная блефаропластика или другие операции, после которых на веках возникают рубцы.Симптомы. Глаза, которые остаются приоткрытыми во время ночного сна, не омываются защитной слезной жидкостью так, как глаза, веки которых закрываются полностью. Возникающие в связи с этим симптомы напоминают синдром сухого глаза.Сухость.Ощущение инородного тела.Жжение в глазах.Покраснение глазных яблок.Нечеткость зрения (преимущественно при пробуждении утром).Повышенная чувствительность к свету.Зуд в глазах.Усталость в течение дня.«Люди обычно не подозревают, что спят неправильно. Если вы думаете или ваши близкие говорят вам, что вы спите с приоткрытыми глазами, вам следует обратиться к окулисту, чтобы выявить возможную причину этой проблемы», - посоветовал доктор. Канеллопулос