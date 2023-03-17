Нутрициолог Суворова рассказала об опасности сыроедения для взрослых и детей

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Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что месячный ребенок известного в России блогера-сыроеда умер от истощения. Эта новость заставила многих задуматься, так ли полезно сыроедение, как о нем говорят. В интервью для «Слово и Дело» нутрициолог Алевтина Суворова рассказала, чем подобная диета опасна для взрослых и детей.Специалист объясняет, что человек – всеядное создание. И если растительную пищу мы вполне можем позволить себе употреблять в сыром виде, то неприготовленное мясо и другие животные ингредиенты вряд ли добавят пользы нашему организму.В конечном итоге, говорит Алевтина Суворова, мы недополучаем аминокислоты, которые являются основным «строительным» компонентом нашего организма. И если взрослые могут почерпнуть недостающие микроэлементы при помощи медикаментов, то для маленьких детей история с сыроедением может окончиться куда печальнее – вплоть до смертельного исхода.