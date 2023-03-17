Названы первые признаки слишком высокого уровня сахара в крови
Специалисты называют несколько основных предпосылок развития диабета и его предшественника — гипергликемии. В издании Onet.pl эксперты призывают быть особенно бдительными людям, склонным к набору лишнего веса, а также гипертоникам. У них риски выше, чем у других.
Также достаточно распространенными причинами появления данной патологии бывают генетические проблемы, аутоиммунные заболевания и серьезное нарушение обменных процессов в организме. Спровоцировать скачки сахара в крови способен и сильный стресс.
Какие симптомы подскажут о начале отклонений? В первую очередь, это сильная жажда. Причина: обезвоживание клеток при повышенном уровне сахара. Также нередко последствием становится полиурия, то есть, нарушение работы почек. Из-за этого возникают проблемы мочеиспускания.
Нарушение остроты и четкости зрения также должно помочь в определении начала заболевания. К ним нередко добавляются постоянные головные боли.
Один из самых часто встречающихся признаков гипергликемии – сухость кожных покровов. Начинается все со снижения иммунитета, а дальше бактерии и вирусы начинают атаковать кожу, развиваются различные дерматиты. Обезвоживание клеток дает повышенную сухость кожи, часто с зудом и шелушением.
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